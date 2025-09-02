Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, arrestato spacciatore tunisino irregolare: sequestri 665 euro nascosti in una scarpa

Per terra sotto l’autovettura sono stati rinvenuti 16,65 grammi di cocaina, suddivisa in 24 dosi pronte per la cessione

La Polizia di Modena ha arrestato un tunisino di 25 anni, irregolare sul territorio nazionale, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.
Intorno all’una di notte, la Squadra Volante nel transitare in strada Cimitero San Cataldo, ha notato il giovane avvicinarsi a un’auto in transito, che poco prima si era fermata e accostata al marciapiede. Il 25enne alla vista della Polizia ha tentato di disfarsi di un involucro lanciandolo sotto un veicolo per poi darsi alla fuga. Raggiunto e bloccato dagli agenti, è stato trovato in possesso di 665 euro in contanti, nascosti nella scarpa sotto la pianta del piede, all’interno di un calzino, nella cover del cellulare e nel borsello.
Per terra sotto l’autovettura sono stati rinvenuti 16,65 grammi di cocaina, suddivisa in 24 dosi pronte per la cessione.
Questa mattina, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

