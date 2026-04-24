Modena, auto elettrica si ribalta in viale Corassori: conducente ferito

Oggi alle 13.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Corassori a Modena a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolto un veicolo elettrico. L'auto, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata in mezzo alla carreggiata. All’arrivo sul posto, il personale del 118 era già impegnato nelle prime cure al conducente del veicolo. ​Sul posto la Polizia locale per la gestione della viabilità, che ha subito rallentamenti durante le fasi del soccorso.