Oggi alle 13.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Corassori a Modena a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolto un veicolo elettrico. L'auto, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata in mezzo alla carreggiata. All’arrivo sul posto, il personale del 118 era già impegnato nelle prime cure al conducente del veicolo. Sul posto la Polizia locale per la gestione della viabilità, che ha subito rallentamenti durante le fasi del soccorso.
Modena, auto elettrica si ribalta in viale Corassori: conducente ferito
L'auto, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata in mezzo alla carreggiata
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