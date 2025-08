Modena, colpiscono poliziotti con bottiglie e un tavolo in ferro: arrestati brasiliano e italiano

La polizia di Carpi ha arrestato un italiano di 46 anni e un brasiliano di 57 anni per lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato in concorso.

Durante il pomeriggio di ieri gli agenti sono intervenuti presso un’abitazione per una lite tra persone conviventi. I due indagati, in evidente stato di ebbrezza, all’arrivo della Polizia, hanno da subito mostrato un atteggiamento ostile nei confronti degli operatori, inveendo contro di loro e minacciandoli. Nonostante gli agenti avessero cercato più volte di tranquillizzarli e di riportare la situazione alla calma, i due uomini hanno scagliato contro di loro, colpendoli, alcune bottiglie di vetro e un tavolo in ferro e ceramica. Gli operatori, coadiuvati da una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri, sono poi riusciti definitivamente a bloccarli. Durante il tragitto verso il Commissariato, il 46enne ha infranto il finestrino dell’autovettura di servizio con un calcio.

Gli agenti, refertati presso il Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino, sono stati dimessi con prognosi di dieci giorni. All’esito dell’udienza, svoltasi nella mattinata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti del cittadino italiano la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Modena, mentre per il cittadino brasiliano la misura cautelare del divieto di allontanamento dalla propria abitazione nelle ore serali, con obbligo di dimora nel comune di Carpi.