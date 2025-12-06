Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, detenzione irregolari di armi: 11 segnalati

Sono state inviate alla rottamazione, tra quelle ritirate e quelle consegnate spontaneamente da persone che le detenevano, 410 armi

L’Ufficio Armi della Questura di Modena ha inviato oltre 700 diffide ai titolari di autorizzazioni alla detenzione di armi da fuoco che non avevano provveduto di loro iniziativa a trasmettere il certificato medico obbligatorio. A seguito di tali diffide nei confronti di 11 detentori è scattata la segnalazione al Prefetto che ha provveduto ad adottare il provvedimento di divieto di detenzioni armi e munizioni.

Sono state inviate alla rottamazione, tra quelle ritirate e quelle consegnate spontaneamente da persone che le detenevano, ben 410 armi, di cui 28 ritenute di interesse storico e per questo inviate al Ministero della Cultura.

