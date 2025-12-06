Modena, detenzione irregolari di armi: 11 segnalati

L’Ufficio Armi della Questura di Modena ha inviato oltre 700 diffide ai titolari di autorizzazioni alla detenzione di armi da fuoco che non avevano provveduto di loro iniziativa a trasmettere il certificato medico obbligatorio. A seguito di tali diffide nei confronti di 11 detentori è scattata la segnalazione al Prefetto che ha provveduto ad adottare il provvedimento di divieto di detenzioni armi e munizioni.

Sono state inviate alla rottamazione, tra quelle ritirate e quelle consegnate spontaneamente da persone che le detenevano, ben 410 armi, di cui 28 ritenute di interesse storico e per questo inviate al Ministero della Cultura.