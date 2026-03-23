Modena, fuga rocambolesca nella notte: straniero senza patente fermato dopo un inseguimento

Nella serata del 21 marzo, durante un normale servizio di controllo del territorio in via Emilia Ovest a Modena, i carabinieri hanno intimato l'alt a un'Audi A3, ma il conducente, un cittadino straniero di 37 anni residente nell'appennino modenese, ha deciso di ignorare il segnale, premendo sull'acceleratore nel tentativo di seminare la pattuglia attraverso una serie di manovre estremamente pericolose per la sicurezza pubblica, protraendo l'inseguimento fino a via Nazionale per Carpi. Qui, i militari sono riusciti finalmente a sbarrargli la strada e a bloccare la marcia del veicolo.

Tuttavia, la tensione non si è esaurita con il fermo dell'auto: durante le fasi di identificazione, l'uomo ha opposto resistenza, dimenandosi violentemente e strattonando i carabinieri per sottrarsi al controllo.

Gli accertamenti successivi hanno rivelato un quadro ancora più complesso: l’indagato non solo ha rifiutato categoricamente di sottoporsi ai test alcolemici e tossicologici, ma è risultato anche sprovvisto di documenti di soggiorno validi al seguito.

La sorpresa finale è giunta dalla verifica dei database, che ha rivelato come non avesse mai conseguito la patente di guida, circolando dunque in totale spregio delle norme del Codice della Strada.

L’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato e contestualmente sanzionato per le molteplici violazioni amministrative rilevate.

A seguito dell’udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.