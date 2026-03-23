Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, fuga rocambolesca nella notte: straniero senza patente fermato dopo un inseguimento

Modena, fuga rocambolesca nella notte: straniero senza patente fermato dopo un inseguimento

L’uomo non solo ha rifiutato categoricamente di sottoporsi ai test alcolemici e tossicologici, ma è risultato anche sprovvisto di documenti di soggiorno

1 minuto di lettura

Nella serata del 21 marzo, durante un normale servizio di controllo del territorio in via Emilia Ovest a Modena, i carabinieri hanno intimato l'alt a un'Audi A3, ma il conducente, un cittadino straniero di 37 anni residente nell'appennino modenese, ha deciso di ignorare il segnale, premendo sull'acceleratore nel tentativo di seminare la pattuglia attraverso una serie di manovre estremamente pericolose per la sicurezza pubblica, protraendo l'inseguimento fino a via Nazionale per Carpi. Qui, i militari sono riusciti finalmente a sbarrargli la strada e a bloccare la marcia del veicolo.

Tuttavia, la tensione non si è esaurita con il fermo dell'auto: durante le fasi di identificazione, l'uomo ha opposto resistenza, dimenandosi violentemente e strattonando i carabinieri per sottrarsi al controllo.

Gli accertamenti successivi hanno rivelato un quadro ancora più complesso: l’indagato non solo ha rifiutato categoricamente di sottoporsi ai test alcolemici e tossicologici, ma è risultato anche sprovvisto di documenti di soggiorno validi al seguito.

La sorpresa finale è giunta dalla verifica dei database, che ha rivelato come non avesse mai conseguito la patente di guida, circolando dunque in totale spregio delle norme del Codice della Strada.

L’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato e contestualmente sanzionato per le molteplici violazioni amministrative rilevate.

A seguito dell’udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Oltre cento delegati alla conferenza UIL, eletti i delegati al congresso regionale

Oltre cento delegati alla conferenza UIL, eletti i delegati al congresso regionale

Promozione, la Sanmichelese torna a vincere e punta al secondo posto. Tutti i tabellini

Promozione, la Sanmichelese torna a vincere e punta al secondo posto. Tutti i tabellini

Serie D, Cittadella, mister Gori: 'Noi crediamo ancora nei playoff'

Serie D, Cittadella, mister Gori: 'Noi crediamo ancora nei playoff'

Referendum: alle ore 19 l'affluenza a Modena supera il 50%

Referendum: alle ore 19 l'affluenza a Modena supera il 50%

Cittadella Vis Modena si inchina alla capolista: il Desenzano vince 1-0

Cittadella Vis Modena si inchina alla capolista: il Desenzano vince 1-0

Dieci anni di Casa di Fausta: 800 famiglie ospitate gratuitamente a Modena

Dieci anni di Casa di Fausta: 800 famiglie ospitate gratuitamente a Modena

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Castelfranco, sequestro da 1,2 milioni di euro a noto ristoratore

Castelfranco, sequestro da 1,2 milioni di euro a noto ristoratore

Vignola, maxi blitz nella base dei rapinatori, stavano preparando l'assalto ad un portavalori: 14 arresti e armi sequestrate

Vignola, maxi blitz nella base dei rapinatori, stavano preparando l'assalto ad un portavalori: 14 arresti e armi sequestrate

Omicidio stradale: arrestato 20enne, non aveva la patente e guidava auto senza assicurazione

Omicidio stradale: arrestato 20enne, non aveva la patente e guidava auto senza assicurazione

Rapine a un centro scommesse di Vignola: presa banda di campani

Rapine a un centro scommesse di Vignola: presa banda di campani

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Furto con spaccata nella notte alle Poste poi la fuga

Furto con spaccata nella notte alle Poste poi la fuga

Novi di Modena, lavoro nero in un laboratorio tessile: denunciato cinese 45enne

Novi di Modena, lavoro nero in un laboratorio tessile: denunciato cinese 45enne

Modena, infortunio mortale sul lavoro in pieno centro: perde la vita operaio 53enne

Modena, infortunio mortale sul lavoro in pieno centro: perde la vita operaio 53enne

La Finanza sequestra 80mila litri di gasolio di contrabbando

La Finanza sequestra 80mila litri di gasolio di contrabbando