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Modena, fugge all'alt: scatta inseguimento, bloccato 65enne con precedenti penali

Modena, fugge all'alt: scatta inseguimento, bloccato 65enne con precedenti penali

L’uomo, un sessantacinquenne residente fuori provincia, è risultato sprovvisto di documenti e aveva la patente revocata da 15 anni

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Fugge all’alt degli agenti e, dopo un inseguimento, viene fermato e denunciato. È successo nel pomeriggio del 18 marzo, intorno alle 17 in via Emilia Ovest a Modena, quando una pattuglia della Polizia locale ha intimato l’alt a un’autovettura di colore nero diretta dalla periferia verso il centro cittadino, per effettuare un controllo di routine.

Il conducente, dopo aver inizialmente simulato la manovra di accostamento, ha improvvisamente ripreso la marcia a velocità sostenuta nel tentativo di eludere il controllo. Ne è scaturito un inseguimento verso il centro, durante il quale il fuggitivo ha effettuato una serie di sorpassi azzardati, senza tuttavia riuscire a distanziare gli agenti.

La fuga si è conclusa all’interno del parcheggio di un centro commerciale, dove l’uomo ha abbandonato il veicolo tentando di dileguarsi a piedi. Il tentativo è stato però vano: gli operatori lo hanno prontamente raggiunto e bloccato. L’operazione si è svolta senza conseguenze: non si sono registrati danni né lesioni ad altri utenti della strada.

L’uomo, un sessantacinquenne residente fuori provincia, è risultato sprovvisto di documenti ed è stato pertanto accompagnato presso gli uffici del Comando della Polizia locale di Modena per le operazioni di identificazione.

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Al termine degli accertamenti è emerso che era gravato da numerosi precedenti penali, oltre a essere privo di patente di guida, revocata da oltre quindici anni. Il veicolo condotto, intestato a una terza persona, è risultato inoltre sottoposto a sequestro amministrativo per assenza di copertura assicurativa.

Conclusi gli accertamenti, l'uomo è stato denunciato per violazione dell’articolo 192, comma 7-bis, del Codice della Strada, ovvero per aver tenuto una condotta di guida pericolosa per gli altri utenti della strada durante la fuga. A suo carico sono state inoltre contestate diverse violazioni amministrative: guida senza patente, mancanza di copertura assicurativa, sorpassi in condizioni di non sicurezza, mancata precedenza e velocità pericolosa, per un importo complessivo superiore a 6.600 euro, oltre al sequestro del veicolo.

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