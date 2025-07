Modena, investito in via Morane: morto dopo 6 giorni di agonia Lanfranco Bergamini

Lo scorso venerdì era stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada, probabilmente diretto a casa. Oggi, dopo una settimana di agonia, è morto nel letto della terapia intensiva, all'ospedale di Baggiovara, in cui si trovava ricoverato. La vittima è il modenese Lanfranco Bergamini, 78 anni, ricoverato a Baggiovara dopo essere stato investito venerdì scorso in Strada Morane a Modena. L'anziano era stato investito da una Opel Astra, condotta da una modenese di 71 anni mentre attraversava la strada in corrispondenza delle strisce. Sbalzato a terra, dopo un violentissimo urto contro il parabrezza del mezzo, l'uomo era stato soccorso immediatamente dai sanitari del 118, giunti sul posto con automedica e ambulanza. Le condizioni dell'anziano erano apparse subito critiche e oggi il 78enne è deceduto a causa del gravissimo trauma cranico riportato a seguito dell'incidente. Le indagini sulla dinamica dell'investimento sono ora affidate alla polizia locale.