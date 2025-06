Modena, lanciano pietre contro auto parcheggiata: identificato un minore

Nella tarda serata di giovedì i carabinieri di Modena hanno proceduto all’identificazione di un minorenne responsabile del danneggiamento di un autoveicolo. Nello specifico, su segnalazione di una cittadina, i militari sono intervenuti poichè dei ragazzi stavano lanciando delle pietre contro un veicolo parcheggiato in strada.

Arrivati sul posto, in via Mar Mediterraneo, i carabinieri sono riusciti a individuare e procedere all’identificazione di un minorenne, ritenuto responsabile del gesto vandalico.

I genitori del minorenne e la proprietaria del veicolo si sono poi accordati pacificamente per un tempestivo risarcimento, alla presenza dei militari.



