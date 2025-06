Modena, mini daspo a due minorenni ai Giardini Ducali

La polizia locale nei giorni scorsi ha sorpreso due giovani minorenni mentre consumavano birra e bivaccavano all’interno dei Giardini Ducali di Modena, in violazione dei regolamenti che tutelano la corretta fruizione degli spazi pubblici. Per entrambi è stato disposto l’allontanamento immediato dall’area mediante l’emissione di un ordine di allontanamento, il cosiddetto “mini daspo”.

Nel corso degli accertamenti, uno dei due minorenni è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente: 3,1 grammi di hashish occultati negli abiti. Per il giovane è scattata una sanzione amministrativa. Il giovane è risultato inoltre sprovvisto di documenti ed è stato denunciato per inosservanza dell’obbligo di identificazione e della normativa sull’immigrazione.