Modena: munizioni, banconote false e attrezzi da scasso in auto: tre denunciati

Recuperate due confezioni contenenti complessivamente 50 munizioni calibro 38

Ieri i carabinieri di Modena hanno denunciato tre persone, un 44enne modenese, un 34enne tunisino residente a Serramazzoni e una 35enne originaria di Sassuolo, tutti già noti alle forze dell'ordine e disoccupati.

L’operazione è scaturita da un controllo ordinario alla circolazione stradale lungo la Via Emilia Est. L’atteggiamento sospetto degli occupanti del veicolo ha indotto i militari ad approfondire gli accertamenti con perquisizioni personali, veicolari e domiciliari.

L'ispezione ha permesso di rinvenire arnesi da scasso, ma a sorprendere i militari è stato soprattutto il recuperare due confezioni contenenti complessivamente 50 munizioni calibro 38.

Oltre al possesso delle munizioni e degli strumenti da scasso, è emerso un ulteriore dettaglio d'interesse: i carabinieri hanno infatti sequestrato anche due banconote da 50 euro, risultate palesemente contraffatte.

