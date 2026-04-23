Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, ruba nel negozio e minaccia vigilanti con coltello da cucina: arrestato ucraino ubriaco

Modena, ruba nel negozio e minaccia vigilanti con coltello da cucina: arrestato ucraino ubriaco

Il Giudice per le Indagini Preliminari di Modena ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora a Modena

1 minuto di lettura

La polizia ha arrestato un ucraino di 34 anni, già noto alle Forze dell'Ordine, per tentato furto aggravato.

Nella tarda mattinata di ieri la Volante è intervenuta in un noto centro commerciale dove il personale della vigilanza privata era stato minacciato con un coltello da cucina dal 34enne, in evidente stato di ebbrezza. L'uomo si era poi introdotto all'interno del supermercato, prelevando diversi prodotti alimentari dagli scaffali e nascondendoli sotto il giubbotto.

Gli agenti giunti sul posto lo hanno bloccato, rinvenendo, oltre alla merce sottratta poco prima, anche il coltello da cucina, con lama di 13,5 centimetri, nascosto in una manica del giubbotto.

L'uomo è stato anche denunciato per minaccia e porto di armi e sanzionato amministrativamente per ubriachezza.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Modena.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Ruba a Tigotà, aggredisce personale e vigilanza per fuggire: arrestata da un carabiniere fuori servizio

Ruba a Tigotà, aggredisce personale e vigilanza per fuggire: arrestata da un carabiniere fuori servizio

Inceneritore Modena, tra Mezzetti e Hera un patto di... fumo

Inceneritore Modena, tra Mezzetti e Hera un patto di... fumo

Tribunale di Modena, inaugurati gli uffici di prossimità a Vignola e Guiglia

Tribunale di Modena, inaugurati gli uffici di prossimità a Vignola e Guiglia

Il governo Meloni dice sì all'Ordine del giorno del Pd: 'La Questura di Modena sarà elevata in fascia A'

Il governo Meloni dice sì all'Ordine del giorno del Pd: 'La Questura di Modena sarà elevata in fascia A'

Posta centrale: accesso e area Bancomat trasformato in dormitorio

Posta centrale: accesso e area Bancomat trasformato in dormitorio

Modena, l'attivismo della Maletti e l'asse di ferro con la Diocesi: Mezzetti cede il passo in Fondazione Muratori

Modena, l'attivismo della Maletti e l'asse di ferro con la Diocesi: Mezzetti cede il passo in Fondazione Muratori

Spazio ADV dedicata a Guardiamoci negli occhi
Articoli più Letti Operazione Interforze a Vignola: discoteca abusiva in centro, sanzioni per 25mila euro

Operazione Interforze a Vignola: discoteca abusiva in centro, sanzioni per 25mila euro

Mirandola, confiscati a imprenditore beni per quasi 2 milioni di euro

Mirandola, confiscati a imprenditore beni per quasi 2 milioni di euro

Modena, tragedia in via Emilia ovest: in un frontale con un autocarro muoiono tre persone

Modena, tragedia in via Emilia ovest: in un frontale con un autocarro muoiono tre persone

Esplosione in un negozio di moto a Fiorano: padre ustionato gravissimo, ferito anche il figlio, evacuate nove famiglie

Esplosione in un negozio di moto a Fiorano: padre ustionato gravissimo, ferito anche il figlio, evacuate nove famiglie

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Incidente sull'A1: camion si schianta, circolazione in tilt, nessun ferito

Incidente sull'A1: camion si schianta, circolazione in tilt, nessun ferito

Modena, tenta di rubare un'auto: arrestato 34enne ucraino

Modena, tenta di rubare un'auto: arrestato 34enne ucraino

Modena, ruba all’Esselunga di via Canaletto, 20enne arrestato

Modena, ruba all’Esselunga di via Canaletto, 20enne arrestato

Modena, straniero in escandescenza, blocca il treno regionale

Modena, straniero in escandescenza, blocca il treno regionale