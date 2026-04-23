Modena, ruba nel negozio e minaccia vigilanti con coltello da cucina: arrestato ucraino ubriaco

La polizia ha arrestato un ucraino di 34 anni, già noto alle Forze dell'Ordine, per tentato furto aggravato.

Nella tarda mattinata di ieri la Volante è intervenuta in un noto centro commerciale dove il personale della vigilanza privata era stato minacciato con un coltello da cucina dal 34enne, in evidente stato di ebbrezza. L'uomo si era poi introdotto all'interno del supermercato, prelevando diversi prodotti alimentari dagli scaffali e nascondendoli sotto il giubbotto.

Gli agenti giunti sul posto lo hanno bloccato, rinvenendo, oltre alla merce sottratta poco prima, anche il coltello da cucina, con lama di 13,5 centimetri, nascosto in una manica del giubbotto.

L'uomo è stato anche denunciato per minaccia e porto di armi e sanzionato amministrativamente per ubriachezza.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Modena.