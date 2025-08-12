Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, schianto in tangenziale: tenta la fuga e litiga coi parenti dell'altro conducente

Sottoposto all’alcoltest, è risultato positivo con un tasso alcolemico di 1,16 grammi per litro

Nella notte tra sabato 9 e domenica 10 agosto, intorno alle 22.30, un incidente stradale si è verificato nella tangenziale Pasternak, nel sottopassaggio in corrispondenza dell’uscita 1 in direzione Bologna. Due i veicoli coinvolti.
Subito dopo l’impatto, uno dei conducenti ha tentato di allontanarsi, riuscendo a percorrere solo pochi metri prima che il veicolo, danneggiato, si arrestasse per un’avaria. L’altro automobilista, ferito in modo lieve, è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Baggiovara.
L’uomo che si era dato alla fuga è stato fermato dagli agenti della Polizia Locale di Modena, intervenuti sul luogo, e accompagnato al Comando: era privo di documenti e, dagli accertamenti, è emerso che si trovava irregolarmente sul territorio nazionale. Sottoposto all’alcoltest, è risultato positivo con un tasso alcolemico di 1,16 grammi per litro. Nei suoi confronti sono pertanto scattate le denunce previste per guida in stato di ebbrezza, fuga dopo sinistro con omissione di soccorso e violazione della normativa sull’immigrazione.
Sul luogo dell’incidente, nel frattempo, sono arrivati alcuni parenti della persona ferita e si sono verificati momenti di tensione con il conducente in fuga. Al fine di prevenire attriti e garantire la sicurezza, gli agenti della Polizia Locale hanno richiesto il supporto di ulteriori forze dell’ordine, con l’intervento della Guardia di Finanza, e la situazione è stata riportata alla calma.

