Nella notte tra sabato 9 e domenica 10 agosto, intorno alle 22.30, un incidente stradale si è verificato nella tangenziale Pasternak, nel sottopassaggio in corrispondenza dell’uscita 1 in direzione Bologna. Due i veicoli coinvolti.
Subito dopo l’impatto, uno dei conducenti ha tentato di allontanarsi, riuscendo a percorrere solo pochi metri prima che il veicolo, danneggiato, si arrestasse per un’avaria. L’altro automobilista, ferito in modo lieve, è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Baggiovara.
L’uomo che si era dato alla fuga è stato fermato dagli agenti della Polizia Locale di Modena, intervenuti sul luogo, e accompagnato al Comando: era privo di documenti e, dagli accertamenti, è emerso che si trovava irregolarmente sul territorio nazionale. Sottoposto all’alcoltest, è risultato positivo con un tasso alcolemico di 1,16 grammi per litro. Nei suoi confronti sono pertanto scattate le denunce previste per guida in stato di ebbrezza, fuga dopo sinistro con omissione di soccorso e violazione della normativa sull’immigrazione.
Sul luogo dell’incidente, nel frattempo, sono arrivati alcuni parenti della persona ferita e si sono verificati momenti di tensione con il conducente in fuga. Al fine di prevenire attriti e garantire la sicurezza, gli agenti della Polizia Locale hanno richiesto il supporto di ulteriori forze dell’ordine, con l’intervento della Guardia di Finanza, e la situazione è stata riportata alla calma.
Modena, schianto in tangenziale: tenta la fuga e litiga coi parenti dell'altro conducente
Sottoposto all’alcoltest, è risultato positivo con un tasso alcolemico di 1,16 grammi per litro
Nella notte tra sabato 9 e domenica 10 agosto, intorno alle 22.30, un incidente stradale si è verificato nella tangenziale Pasternak, nel sottopassaggio in corrispondenza dell’uscita 1 in direzione Bologna. Due i veicoli coinvolti.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, schianto in tangenziale: ragazza di 25 anni muore carbonizzata nell’auto
Modena, questore chiude esercizio pubblico in zona Novi Sad
Vignola, la Procura: 'Lo stupro di metà giugno? Totalmente infondato'
Schianto in tangenziale a Modena costato la vita ad Aurora: è morto anche il 27 enne Alex MartinelliArticoli Recenti
Giallo a Modena: trovato morto in casa lo psicoterapeuta Raffaele Marangio, non si esclude l'omicidio
Castelnuovo Rangone: violenza sessuale al parco, arrestato 32enne tunisino
Tentato stupro sul percorso Sole a Vignola, arrestato 29enne brasiliano
Spray urticante al centro commerciale: soccorsi alcuni clienti