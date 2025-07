Modena, scovati tra le sterpaglie tre scooter rubati

Erano nascosti tra il fitto della vegetazione, nell’area retrostante il Cinema Raffaello, i tre ciclomotori rubati nei giorni scorsi in città e già restituiti ai loro legittimi proprietari. A rinvenirli sono stati gli operatori della Polizia Locale di Modena, impegnati in un’attività mirata proprio al contrasto e alla repressione dei furti di ciclomotori, un fenomeno che nelle ultime settimane aveva fatto registrare alcuni episodi in città.

Il ritrovamento è stato possibile grazie alla specifica conoscenza del territorio e alla costante attività di monitoraggio portata avanti dagli agenti, che già da diversi giorni avevano individuato quella zona, a ridosso della struttura cinematografica, come potenziale luogo di occultamento di mezzi rubati. Una zona appartata, facilmente raggiungibile attraverso percorsi pedonali, ma nascosta alla vista proprio grazie alla fitta vegetazione estiva che circonda l’area.

Durante il pattugliamento, gli operatori hanno individuato i tre veicoli, parzialmente nascosti tra le sterpaglie. Gli accertamenti effettuati sul posto hanno confermato che si trattava di ciclomotori rubati il giorno precedente, circostanza già oggetto di regolare denuncia da parte dei rispettivi proprietari.

Gli stessi proprietari, contattati dagli agenti, si sono recati sul posto e hanno potuto riconoscere e recuperare i propri mezzi. Le operazioni si sono concluse con la riconsegna dei ciclomotori, formalizzata secondo le procedure di rito.

La Polizia Locale di Modena prosegue nell’azione di monitoraggio del territorio, tramite servizi mirati e attività di prossimità, anche in aree apparentemente marginali, spesso utilizzate per nascondere refurtiva destinata a essere movimentata successivamente o smontata per ricavarne pezzi di ricambio.