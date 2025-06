Modena, tenta di rubare un motorino: arrestato un moldavo

La Polizia di Modena ha arrestato un moldavo di 23 anni per tentato furto aggravato.

Intorno alle 4 di ieri mattina, una Volante è intervenuta in via Farini, all’intersezione con via Emilia Centro, in quanto un residente, attirato da forti rumori provenienti dalla strada, aveva segnalato la presenza di un uomo verosimilmente intento ad asportare un motorino parcheggiato, di cui aveva avviato il motore mediante pedalina di accensione, senza riuscire però a sbloccare il bloccasterzo. L’uomo si era quindi allontanato, tentando di aprire le portiere di alcuni veicoli in sosta.

Gli agenti, in costante contatto telefonico con il cittadino, hanno intercettato nelle immediate vicinanze il giovane, riuscendo a bloccarlo.

Nella sua disponibilità è stata trovata una chiave spezzata, utilizzata dal 23enne per forzare il nottolino del dispositivo del bloccasterzo, all’interno del quale è stata recuperata la parte di chiave mancante.