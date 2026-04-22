Modena, tenta di rubare un'auto: arrestato 34enne ucraino

Ieri, alle prime luci dell'alba, i carabinieri di Modena hanno arrestato in flagranza un 34enne ucraino, sorpreso mentre stava tentando di rubare un’autovettura regolarmente parcheggiata a Modena, in viale Fontanelli. L’intervento è scattato intorno alle 5 durante un servizio ordinario di controllo del territorio lungo le principali arterie del capoluogo.

L’attenzione dei carabinieri è stata attirata da un veicolo ingiustificatamente fermo sulla carreggiata nei pressi del parco Novi Sad con lo sportello lato guida spalancato e i fari spenti.

Avvicinatisi per un controllo, i militari hanno colto l’indagato a bordo del mezzo mentre era intento ad armeggiare con i cavi elettrici posti sotto il piantone dello sterzo. Lo stesso, sprovvisto delle chiavi di accensione, ha provato a eludere i sospetti riferendo di aver subito un guasto elettrico e sostenendo che l’auto appartenesse ad una sua conoscente.

Gli immediati accertamenti hanno smentito la versione fornita: i militari hanno rintracciato la legittima proprietaria del mezzo, la quale, ignara dell’accaduto, ha confermato di aver lasciato l’auto in sosta come di consueto in quella zona, alcuni giorni prima.

La vittima, giunta successivamente in caserma per sporgere denuncia, ha constatato ingenti danni all’abitacolo, con il cruscotto divelto e i cavi elettrici tranciati dal malvivente nel tentativo di avviare il motore.

Nella stessa mattina, in sede di giudizio con rito direttissimo, il Giudice del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto, disponendo la sottoposizione alla misura cautelare dell’Obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.