Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, tenta di rubare un'auto: arrestato 34enne ucraino

Modena, tenta di rubare un'auto: arrestato 34enne ucraino

La vittima, giunta successivamente in caserma per sporgere denuncia, ha constatato ingenti danni all’abitacolo, con il cruscotto divelto

1 minuto di lettura

Ieri, alle prime luci dell'alba, i carabinieri di Modena hanno arrestato in flagranza un 34enne ucraino, sorpreso mentre stava tentando di rubare un’autovettura regolarmente parcheggiata a Modena, in viale Fontanelli. L’intervento è scattato intorno alle 5 durante un servizio ordinario di controllo del territorio lungo le principali arterie del capoluogo.

L’attenzione dei carabinieri è stata attirata da un veicolo ingiustificatamente fermo sulla carreggiata nei pressi del parco Novi Sad con lo sportello lato guida spalancato e i fari spenti.

Avvicinatisi per un controllo, i militari hanno colto l’indagato a bordo del mezzo mentre era intento ad armeggiare con i cavi elettrici posti sotto il piantone dello sterzo. Lo stesso, sprovvisto delle chiavi di accensione, ha provato a eludere i sospetti riferendo di aver subito un guasto elettrico e sostenendo che l’auto appartenesse ad una sua conoscente.

Gli immediati accertamenti hanno smentito la versione fornita: i militari hanno rintracciato la legittima proprietaria del mezzo, la quale, ignara dell’accaduto, ha confermato di aver lasciato l’auto in sosta come di consueto in quella zona, alcuni giorni prima.

La vittima, giunta successivamente in caserma per sporgere denuncia, ha constatato ingenti danni all’abitacolo, con il cruscotto divelto e i cavi elettrici tranciati dal malvivente nel tentativo di avviare il motore.

Nella stessa mattina, in sede di giudizio con rito direttissimo, il Giudice del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto, disponendo la sottoposizione alla misura cautelare dell’Obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, ruba all’Esselunga di via Canaletto, 20enne arrestato

Modena, ruba all’Esselunga di via Canaletto, 20enne arrestato

Dramma in via Notari a Modena: uomo muore divorato dalle fiamme

Dramma in via Notari a Modena: uomo muore divorato dalle fiamme

Drop-in, il Ceis: 'Risposta concreta ed efficace a una problematica in continuo aumento'

Drop-in, il Ceis: 'Risposta concreta ed efficace a una problematica in continuo aumento'

Modena, ritrovato in buone condizioni l'anziano scomparso da due giorni

Modena, ritrovato in buone condizioni l'anziano scomparso da due giorni

Sanità, più soldi dal Governo e migliore gestione spesa hanno aggiustato i bilanci: a Modena dal baratro ad obiettivo pareggio

Sanità, più soldi dal Governo e migliore gestione spesa hanno aggiustato i bilanci: a Modena dal baratro ad obiettivo pareggio

Novi, ancora chiuso il ponte su Strada provinciale 8

Novi, ancora chiuso il ponte su Strada provinciale 8

Spazio ADV dedicata a Guardiamoci negli occhi
Articoli più Letti Operazione Interforze a Vignola: discoteca abusiva in centro, sanzioni per 25mila euro

Operazione Interforze a Vignola: discoteca abusiva in centro, sanzioni per 25mila euro

Mirandola, confiscati a imprenditore beni per quasi 2 milioni di euro

Mirandola, confiscati a imprenditore beni per quasi 2 milioni di euro

Modena, tragedia in via Emilia ovest: in un frontale con un autocarro muoiono tre persone

Modena, tragedia in via Emilia ovest: in un frontale con un autocarro muoiono tre persone

Esplosione in un negozio di moto a Fiorano: padre ustionato gravissimo, ferito anche il figlio, evacuate nove famiglie

Esplosione in un negozio di moto a Fiorano: padre ustionato gravissimo, ferito anche il figlio, evacuate nove famiglie

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Modena, straniero in escandescenza, blocca il treno regionale

Modena, straniero in escandescenza, blocca il treno regionale

Cavezzo, organizza matrimonio fittizio con una italiana: rimpatriato tunisino irregolare

Cavezzo, organizza matrimonio fittizio con una italiana: rimpatriato tunisino irregolare

Ricercato internazionale si nascondeva a Spilamberto: arrestato dai carabinieri

Ricercato internazionale si nascondeva a Spilamberto: arrestato dai carabinieri

Reggio Emilia, arrestato corriere della droga con 5 chili di cocaina

Reggio Emilia, arrestato corriere della droga con 5 chili di cocaina