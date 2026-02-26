Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, tentato furto in un negozio: denunciato 53enne tunisino

Modena, tentato furto in un negozio: denunciato 53enne tunisino

Questa mattina, intorno alle 4, la Squadra Volante è intervenuta in zona Musicisti dove l'uomo aveva forzato una saracinesca

1 minuto di lettura

La polizia di Modena ha denunciato un tunisino di 53 anni per tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Nelle prime ore di questa mattina, intorno alle 4, la Squadra Volante è intervenuta in zona Musicisti in quanto un residente aveva segnalato, tramite 112 NUE, la presenza di un uomo che stava facendo accesso all’interno di un esercizio pubblico, dopo aver forzato la saracinesca.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno intercettato in una via limitrofa un uomo, corrispondente alla descrizione fornita dal richiedente l’intervento, il quale alla vista degli operatori ha tentato di nascondersi tra le autovetture in sosta, abbandonando a terra alcuni oggetti, tra cui un cacciavite, una pinza universale e una tronchese. Da un primo sopralluogo gli agenti hanno potuto costatare che la serranda del locale era stata tranciata e la porta d’ingresso era aperta.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato anche per inosservanza delle norme sugli stranieri, in quanto all’atto del controllo non ha esibito valido documento attestante la sua regolare presenza sul territorio. Il Questore di Modena ha emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione dell’avviso orale.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Il Festival Organistico prosegue: giovani talenti e un grande evento quaresimale

Il Festival Organistico prosegue: giovani talenti e un grande evento quaresimale

Modena, continua la caccia alle buche: interventi su altre 84 vie

Modena, continua la caccia alle buche: interventi su altre 84 vie

Sequestro preventivo discarica di Finale Emilia, Feronia: 'Presenteremo istanza di riesame'

Sequestro preventivo discarica di Finale Emilia, Feronia: 'Presenteremo istanza di riesame'

Scandalo Fondazione Modena, a San Cesario Rosi (Fi) chiede un’audizione in Consiglio e il sindaco dice no

Scandalo Fondazione Modena, a San Cesario Rosi (Fi) chiede un’audizione in Consiglio e il sindaco dice no

Rifiuti a Modena, ora chi è rimasto al porta a porta 'invidia' i cassonetti imposti da Mezzetti. E rimprovera il Pd

Rifiuti a Modena, ora chi è rimasto al porta a porta 'invidia' i cassonetti imposti da Mezzetti. E rimprovera il Pd

Modena, fatture false e autoriciclaggio: 12 indagati e sequestro da 8 milioni

Modena, fatture false e autoriciclaggio: 12 indagati e sequestro da 8 milioni

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Modena, via delle Costellazioni: ladri in casa di Stefano Bellei

Modena, via delle Costellazioni: ladri in casa di Stefano Bellei

Montefiorino, sono di Daniela Ruggi i resti trovati in un rudere

Montefiorino, sono di Daniela Ruggi i resti trovati in un rudere

Vandali e ladri alzano il tiro: diciassette auto distrutte nella notte

Vandali e ladri alzano il tiro: diciassette auto distrutte nella notte

Schianto a San Possidonio: muore un bimbo di sei anni

Schianto a San Possidonio: muore un bimbo di sei anni

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Discariche Feronia sotto sequestro: accuse di inquinamento ambientale e omissioni nei controlli

Discariche Feronia sotto sequestro: accuse di inquinamento ambientale e omissioni nei controlli

Modena, trasfertista tenta truffa ai danni di una coppia di anziani: arrestato napoletano 25enne

Modena, trasfertista tenta truffa ai danni di una coppia di anziani: arrestato napoletano 25enne

Bologna, società calcistica di Lega Pro evade il fisco per 2 milioni

Bologna, società calcistica di Lega Pro evade il fisco per 2 milioni

Modena, caporalato nel settore agricolo: in carcere un pakistano

Modena, caporalato nel settore agricolo: in carcere un pakistano