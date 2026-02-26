Modena, tentato furto in un negozio: denunciato 53enne tunisino

La polizia di Modena ha denunciato un tunisino di 53 anni per tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Nelle prime ore di questa mattina, intorno alle 4, la Squadra Volante è intervenuta in zona Musicisti in quanto un residente aveva segnalato, tramite 112 NUE, la presenza di un uomo che stava facendo accesso all’interno di un esercizio pubblico, dopo aver forzato la saracinesca.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno intercettato in una via limitrofa un uomo, corrispondente alla descrizione fornita dal richiedente l’intervento, il quale alla vista degli operatori ha tentato di nascondersi tra le autovetture in sosta, abbandonando a terra alcuni oggetti, tra cui un cacciavite, una pinza universale e una tronchese. Da un primo sopralluogo gli agenti hanno potuto costatare che la serranda del locale era stata tranciata e la porta d’ingresso era aperta.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato anche per inosservanza delle norme sugli stranieri, in quanto all’atto del controllo non ha esibito valido documento attestante la sua regolare presenza sul territorio. Il Questore di Modena ha emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione dell’avviso orale.