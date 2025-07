Modena, tentato omicidio al residence di via delle Costellazioni: grave un 24enne

Sabato la Polizia di Modena ha arrestato un cittadino ivoriano di 21 anni per tentato omicidio aggravato dai futili motivi. Intorno alle 14 un tunisino di 24 anni arrivava al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Baggiovara in condizioni gravissime per una ferita d’arma da taglio in zona emitorace destro. L'uomo era stato aggredito nell’area esterna del residence di via delle Costellazioni a Modena, dove veniva individuato e sottoposto a sequestro un grosso coltello ancora intriso di sangue. Dall’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza esterna, che avevano ripreso se pur parzialmente il delitto si appurava che l'ivoriano dopo aver discusso con un altro ragazzo era entrato nel palazzo per uscirvi poco dopo con un coltello, con il quale lo aveva aggredito. Il 21enne si era quindi dato alla fuga, lasciando nella sua stanza cellulare e documenti. Poco dopo una pattuglia dell’Esercito ha fermato il 21enne nei pressi di piazza Tien An Men in sella ad una bicicletta. Oggi il Gip ha convalidato il provvedimento di fermo e l'uomo in carcere è stato condotto in carcere.