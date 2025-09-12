Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, vendeva cosmetici nocivi per la salute: denunciato

Il legale responsabile dell’attività è stato denunciato per il reato di commercio di cosmetici contenenti sostanze nocive per la salute dei consumatori

A Modena, i carabinieri del Nas di Parma hanno recentemente effettuato un’ispezione igienicosanitaria presso un negozio di casalinghi, riscontrando irregolarità nella vendita di prodotti cosmetici. Nel corso del controllo sono state infatti sottoposte a sequestro penale 18 confezioni di cosmetici vari (creme per il corpo e sapone per le mani), dal valore complessivo di circa 100 euro, riportanti in etichetta la presenza della sostanza “Butylphenyl Methylpropional”, vietata dall’Unione Europea perché considerata potenzialmente pericolosa e nociva per la salute pubblica. Il legale responsabile dell’attività è stato denunciato per il reato di commercio di cosmetici contenenti sostanze nocive per la salute dei consumatori.

