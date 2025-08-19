La Polizia di Stato di Modena ha dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena il giorno stesso, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di due cittadini moldavi di 28 e 24 anni, gravemente indiziati dei reati di rapina aggrava e lesioni personali.
Le indagini hanno preso avvio da due distinti episodi criminosi, occorsi rispettivamente a Modena il 13 maggio scorso ed a Carpi il giorno successivo.
In entrambe le circostanze i due avrebbero agito con il medesimo modus operandi: dopo aver preso contatti con le vittime attraverso un sito di incontri on line ed averne guadagnato la fiducia, si erano fatti invitare a casa.
Una volta all’interno delle abitazioni, le avevano colpite e minacciate con l'utilizzo di coltelli, costringendole a consegnare loro denaro contante e oggetti di valore. L'attività investigativa, condotta dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Carpi e della Squadra Mobile di Modena, ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico dei due uomini.
Rapinavano donne contattate su siti di incontri: arrestati dalla Polizia
Due episodi contestati a due cittadini moldavi di 28 e 24 anni. A Modena e a Carpi, nel maggio scorso
