Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Rapinavano donne contattate su siti di incontri: arrestati dalla Polizia

Rapinavano donne contattate su siti di incontri: arrestati dalla Polizia

Due episodi contestati a due cittadini moldavi di 28 e 24 anni. A Modena e a Carpi, nel maggio scorso

1 minuto di lettura

La Polizia di Stato di Modena ha dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena il giorno stesso, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di due cittadini moldavi di 28 e 24 anni, gravemente indiziati dei reati di rapina aggrava e lesioni personali.

Le indagini hanno preso avvio da due distinti episodi criminosi, occorsi rispettivamente a Modena il 13 maggio scorso ed a Carpi il giorno successivo.

In entrambe le circostanze i due avrebbero agito con il medesimo modus operandi: dopo aver preso contatti con le vittime attraverso un sito di incontri on line ed averne guadagnato la fiducia, si erano fatti invitare a casa.
Una volta all’interno delle abitazioni, le avevano colpite e minacciate con l'utilizzo di coltelli, costringendole a consegnare loro denaro contante e oggetti di valore. L'attività investigativa, condotta dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Carpi e della Squadra Mobile di Modena, ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico dei due uomini.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Entra in un bar, ferisce tre persone con un coccio di bottiglia e reagisce all'arrivo della Polizia: arrestato

Entra in un bar, ferisce tre persone con un coccio di bottiglia e reagisce all'arrivo della Polizia: arrestato

Strappa di mano 20 euro ad una donna: bloccato dalla Polizia di Stato

Strappa di mano 20 euro ad una donna: bloccato dalla Polizia di Stato

Modena, arrestato 53enne per stalking: seguiva l'ex con GPS, binocolo e coltello in auto

Modena, arrestato 53enne per stalking: seguiva l'ex con GPS, binocolo e coltello in auto

Controlli Polstrada: 3 conducenti positivi a droghe e patenti ritirate nel fine settimana modenese

Controlli Polstrada: 3 conducenti positivi a droghe e patenti ritirate nel fine settimana modenese

Si finge Carabiniere e ruba oro ad anziana: arrestato

Si finge Carabiniere e ruba oro ad anziana: arrestato

La Polizia di Stato al fianco degli anziani contro le truffe

La Polizia di Stato al fianco degli anziani contro le truffe

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Tentato stupro sul percorso Sole a Vignola, arrestato 29enne brasiliano

Tentato stupro sul percorso Sole a Vignola, arrestato 29enne brasiliano

Modena, in auto con 250mila euro di gioielli: denunciati 4 italiani

Modena, in auto con 250mila euro di gioielli: denunciati 4 italiani

Tragedia in Puglia: ragazza di 18 anni muore mentre fa il bagno in mare

Tragedia in Puglia: ragazza di 18 anni muore mentre fa il bagno in mare

Giallo a Modena: trovato morto in casa lo psicoterapeuta Raffaele Marangio, non si esclude l'omicidio

Giallo a Modena: trovato morto in casa lo psicoterapeuta Raffaele Marangio, non si esclude l'omicidio

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Bimbo di due anni muore in vacanza nel Ferrarese, ipotesi meningite

Bimbo di due anni muore in vacanza nel Ferrarese, ipotesi meningite

Non paga il conto dell'hotel e minaccia i carabinieri, bloccato col taser

Non paga il conto dell'hotel e minaccia i carabinieri, bloccato col taser

Firma dai Carabinieri, poi rapina un supermercato

Firma dai Carabinieri, poi rapina un supermercato

Annegato in un canale nel mantovano, trovato senza vita il corpo del 24enne modenese

Annegato in un canale nel mantovano, trovato senza vita il corpo del 24enne modenese