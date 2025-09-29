Controlli in autostazione: fermati 5 minori, uno con mazza da baseball

Nell’ambito del rafforzamento del controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, disposto dal Questore Lucio Pennella, presso il parco Novi Sad e la stazione delle autocorriere, a garanzia della sicurezza dell’area, la Squadra Mobile in tarda mattinata ha proceduto all’identificazione di cinque minorenni di età compresa tra i 14 e i 17 anni, che stazionavano in zona.



Nel corso delle verifiche, uno del gruppo è stato trovato in possesso di una mazza da baseball. I minori sono stati accompagnati in Questura per ulteriori accertamenti. La posizione del giovane, sorpreso con la mazza, è al vaglio della Divisione Anticrimine della Questura per l’eventuale adozione della misura di prevenzione dell’avviso orale. Al termine degli accertamenti tutti i minori sono stati affidati alle rispettive famiglie.

Proseguono le indagini anche in relazione ai recenti episodi di aggressione verificatisi nei pressi di due istituti scolastici modenesi e della stazione delle autocorriere.

