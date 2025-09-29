Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Controlli in autostazione: fermati 5 minori, uno con mazza da baseball

Hanno dai 14 ai 17 anni. Sono stati portati in questura e poi dalle loro famiglie. Il questore valuterà provvedimenti specifici per il giovane con la mazza

Nell’ambito del rafforzamento del controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, disposto dal Questore Lucio Pennella, presso il parco Novi Sad e la stazione delle autocorriere, a garanzia della sicurezza dell’area, la Squadra Mobile in tarda mattinata ha proceduto all’identificazione di cinque minorenni di età compresa tra i 14 e i 17 anni, che stazionavano in zona.

Nel corso delle verifiche, uno del gruppo è stato trovato in possesso di una mazza da baseball. I minori sono stati accompagnati in Questura per ulteriori accertamenti. La posizione del giovane, sorpreso con la mazza, è al vaglio della Divisione Anticrimine della Questura per l’eventuale adozione della misura di prevenzione dell’avviso orale. Al termine degli accertamenti tutti i minori sono stati affidati alle rispettive famiglie.
Proseguono le indagini anche in relazione ai recenti episodi di aggressione verificatisi nei pressi di due istituti scolastici modenesi e della stazione delle autocorriere.

