La guardia di Finanza di Ravenna ha scoperto un giro internazionale di fatture false per oltre due miliardi di euro messo in piedi per frodare l'Iva. Ciò ha portato a sequestri per circa 40 milioni di euro.
In particolare i finanzieri del nucleo di Polizia Economico-finanziaria, hanno dato esecuzione a due provvedimenti di sequestro preventivo emessi nei confronti di altrettante società di capitali attive una in provincia di Ravenna e l'altra nell'hinterland di Roma.
I sequestri sono giunti a valle di indagini coordinate della Procura europea - sede di Bologna- scattate dall'analisi nel settore della produzione e della distribuzione di software e prodotti informatici e dal riscontro di possibili anomalie connesse all'offerta di prezzi di vendita ultraconcorrenziali.
Da qui sono partiti approfondimenti che hanno portato i finanzieri oltre i confini nazionali, attraverso l'attivazione di strumenti di cooperazione giudiziaria, in Svizzera, nelle Antille olandesi (Curacao), in Belgio, Lettonia, Olanda e Ungheria. Tutti Paesi dove erano transitate le fatture e i flussi finanziari funzionali alla frode. Il risultato - hanno sottolineato le Fiamme Gialle - è stata la più rilevante frode carosello scoperta a Ravenna: una frode all'Iva consistita nel fare girare vorticosamente i prodotti commercializzati - talvolta solo cartolarmente - per garantirsi indebiti crediti Iva e consentire ai beneficiari di conquistare maggiori quote di mercato.
Ravenna, giro internazionale di fatture false da due miliardi
I finanzieri hanno dato esecuzione a due provvedimenti di sequestro preventivo emessi nei confronti di altrettante società di capitali
La guardia di Finanza di Ravenna ha scoperto un giro internazionale di fatture false per oltre due miliardi di euro messo in piedi per frodare l'Iva. Ciò ha portato a sequestri per circa 40 milioni di euro.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Deceduta la donna colta da malore e soccorsa a Fanano: sull'emergenza cresce il timore
Orrore a Modena, coppia sorprende ladro: ivoriano li prende a bastonate e li manda all'ospedale
Tentato stupro sul percorso Sole a Vignola, arrestato 29enne brasiliano
Giallo a Modena: trovato morto in casa lo psicoterapeuta Raffaele Marangio, non si esclude l'omicidioArticoli Recenti
Modena, arrestato spacciatore tunisino irregolare: sequestri 665 euro nascosti in una scarpa
Spaccio: un arresto al Parco Ferrari
Precipita col parapendio, 36enne bolognese muore il giorno prima del suo compleanno
Carpi, bimbo di due anni ustionato con acqua bollente: gravissimo