Ravenna, giro internazionale di fatture false da due miliardi

La guardia di Finanza di Ravenna ha scoperto un giro internazionale di fatture false per oltre due miliardi di euro messo in piedi per frodare l'Iva. Ciò ha portato a sequestri per circa 40 milioni di euro.

In particolare i finanzieri del nucleo di Polizia Economico-finanziaria, hanno dato esecuzione a due provvedimenti di sequestro preventivo emessi nei confronti di altrettante società di capitali attive una in provincia di Ravenna e l'altra nell'hinterland di Roma.

I sequestri sono giunti a valle di indagini coordinate della Procura europea - sede di Bologna- scattate dall'analisi nel settore della produzione e della distribuzione di software e prodotti informatici e dal riscontro di possibili anomalie connesse all'offerta di prezzi di vendita ultraconcorrenziali.

Da qui sono partiti approfondimenti che hanno portato i finanzieri oltre i confini nazionali, attraverso l'attivazione di strumenti di cooperazione giudiziaria, in Svizzera, nelle Antille olandesi (Curacao), in Belgio, Lettonia, Olanda e Ungheria. Tutti Paesi dove erano transitate le fatture e i flussi finanziari funzionali alla frode. Il risultato - hanno sottolineato le Fiamme Gialle - è stata la più rilevante frode carosello scoperta a Ravenna: una frode all'Iva consistita nel fare girare vorticosamente i prodotti commercializzati - talvolta solo cartolarmente - per garantirsi indebiti crediti Iva e consentire ai beneficiari di conquistare maggiori quote di mercato.

