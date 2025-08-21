Modena, il nuovo comandante della Guardia di Finanza incontra il sindaco

Il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza di Modena, il colonnello Francesco Mazza, è stato ricevuto in Municipio questa mattina dal sindaco Massimo Mezzetti.

Al colonnello, come benvenuto in città, è stata consegnata una bottiglietta di Aceto balsamico tradizionale Dop dell’Acetaia comunale e il volume di Beppe Zagaglia 'Modena una storia antica, l'arte, la realtà'.

Il colonnello Mazza è comandante Provinciale di Modena dal 7 agosto 2025 e, nel precedente incarico, è stato Comandante del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Modena. Dopo la frequenza del corso di formazione presso l’Accademia di Bergamo, ha ricoperto numerosi incarichi operativi in Campania, Sicilia e Puglia, nonché di staff presso il Comando Generale a Roma. È laureato in Scienze della sicurezza economico-finanziaria e Giurisprudenza e ha conseguito il Master di II livello in Diritto tributario, contabilità e pianificazione fiscale presso la Luiss. Originario di Grottaglie (Taranto), ha 43 anni ed è coniugato con un figlio.

