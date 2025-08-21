Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, il nuovo comandante della Guardia di Finanza incontra il sindaco

Modena, il nuovo comandante della Guardia di Finanza incontra il sindaco

È laureato in Scienze della sicurezza economico-finanziaria e Giurisprudenza e ha conseguito il Master di II livello in Diritto tributario alla Luiss

Il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza di Modena, il colonnello Francesco Mazza, è stato ricevuto in Municipio questa mattina dal sindaco Massimo Mezzetti.
Al colonnello, come benvenuto in città, è stata consegnata una bottiglietta di Aceto balsamico tradizionale Dop dell’Acetaia comunale e il volume di Beppe Zagaglia 'Modena una storia antica, l'arte, la realtà'.
Il colonnello Mazza è comandante Provinciale di Modena dal 7 agosto 2025 e, nel precedente incarico, è stato Comandante del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Modena. Dopo la frequenza del corso di formazione presso l’Accademia di Bergamo, ha ricoperto numerosi incarichi operativi in Campania, Sicilia e Puglia, nonché di staff presso il Comando Generale a Roma. È laureato in Scienze della sicurezza economico-finanziaria e Giurisprudenza e ha conseguito il Master di II livello in Diritto tributario, contabilità e pianificazione fiscale presso la Luiss. Originario di Grottaglie (Taranto), ha 43 anni ed è coniugato con un figlio.

