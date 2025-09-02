Giovedì i militari del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Bologna hanno proceduto al sequestro di oltre 500 chili di derivati della canapa sativa nei confronti di un imprenditore modenese operante nel settore del commercio via internet di prodotti derivanti della canapa light. Il sequestro giunge all’esito di un’attività in relazione alle esportazioni verso il Regno Unito da parte di società operanti nel commercio via internet, sviluppata attraverso l’analisi delle spedizioni ed il monitoraggio dei siti web e dei social network. La Procura ha provveduto alla convalida del sequestro operato d’iniziativa dalla Polizia Giudiziaria. L’imprenditore è indagato per produzione, detenzione e commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Sequestrati 500 chili di derivati della canapa a imprenditore modenese
Si tratta di un imprenditore operante nel settore del commercio via internet di prodotti derivanti della canapa light
Giovedì i militari del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Bologna hanno proceduto al sequestro di oltre 500 chili di derivati della canapa sativa nei confronti di un imprenditore modenese operante nel settore del commercio via internet di prodotti derivanti della canapa light. Il sequestro giunge all’esito di un’attività in relazione alle esportazioni verso il Regno Unito da parte di società operanti nel commercio via internet, sviluppata attraverso l’analisi delle spedizioni ed il monitoraggio dei siti web e dei social network. La Procura ha provveduto alla convalida del sequestro operato d’iniziativa dalla Polizia Giudiziaria. L’imprenditore è indagato per produzione, detenzione e commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Deceduta la donna colta da malore e soccorsa a Fanano: sull'emergenza cresce il timore
Orrore a Modena, coppia sorprende ladro: ivoriano li prende a bastonate e li manda all'ospedale
Tentato stupro sul percorso Sole a Vignola, arrestato 29enne brasiliano
Giallo a Modena: trovato morto in casa lo psicoterapeuta Raffaele Marangio, non si esclude l'omicidioArticoli Recenti
Spaccio: un arresto al Parco Ferrari
Precipita col parapendio, 36enne bolognese muore il giorno prima del suo compleanno
Carpi, bimbo di due anni ustionato con acqua bollente: gravissimo
Modena, Novi Sad: nasconde in bocca la cocaina: arrestato 38enne nigeriano