Sequestrati 500 chili di derivati della canapa a imprenditore modenese

Si tratta di un imprenditore operante nel settore del commercio via internet di prodotti derivanti della canapa light

Giovedì i militari del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Bologna hanno proceduto al sequestro di oltre 500 chili di derivati della canapa sativa nei confronti di un imprenditore modenese operante nel settore del commercio via internet di prodotti derivanti della canapa light. Il sequestro giunge all’esito di un’attività in relazione alle esportazioni verso il Regno Unito da parte di società operanti nel commercio via internet, sviluppata attraverso l’analisi delle spedizioni ed il monitoraggio dei siti web e dei social network. La Procura ha provveduto alla convalida del sequestro operato d’iniziativa dalla Polizia Giudiziaria. L’imprenditore è indagato per produzione, detenzione e commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope.

