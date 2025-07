Rubano auto da usare come scudo e commettono maxi furto da 100.000 euro

Un colpo pianificato nei minimi dettagli e messo in atto con modalità quasi militari. È quanto accaduto nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 luglio nella zona industriale di Bomporto, dove una banda composta da almenpn10 persone ha assaltato il magazzino della ditta Profit, specializzata in cosmetici e profumi.



I ladri hanno preso di mira l’accesso da via Togliatti, dove sono riusciti a penetrare nei locali usando veicoli come arieti. Una volta all’interno, hanno fatto razzia di prodotti per un valore che supera i 100mila euro.



Ma ciò che ha suscitato maggiore scalpore è stata la sofisticata strategia usata per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine: la banda ha rubato diverse auto nelle ore precedenti al furto, prelevandole tra Bomporto, Sorbara e Nonantola. Tra i veicoli sottratti anche quello del sindaco Tania Meschiari. Le auto sono poi state disposte strategicamente all’incrocio tra via Testa e via Togliatti, molte con le gomme forate, per creare veri e propri blocchi stradali impenetrabili.



A rendere ancora più difficile l’accesso alla zona, i malviventi hanno disseminato chiodi sull’asfalto e collocato blocchi di cemento, garantendosi così una via di fuga sicura e indisturbata. Alcune delle auto rubate presentavano anche segni di furti al loro interno. Gli investigatori ipotizzano che la banda abbia utilizzato telecomandi elettronici per aprirle senza forzature evidenti.



Le indagini dei Carabinieri, giunti rapidamente sul posto, avrebbero già portato all’individuazione di numerosi componenti della banda.



Notizia in aggiornamento