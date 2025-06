San Felice, schiacciato dal trattore: muore 66enne

Infortunio mortale nelle campagne della Bassa Modenese: un uomo è morto schiacciato sotto al trattore che stava guidando, nei pressi della propria abitazione. A perdere la vita un 66enne: l'incidente è avvenuto in un campo agricolo di via Rotta a San Felice sul Panaro. In base ai primi accertamenti svolti dai Carabinieri di Cavezzo, subito intervenuti sul posto l'uomo stava lavorando nel campo quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato con il mezzo in un fossato. Purtroppo ogni tentativo di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 è risultato vano: l'uomo è morto schiacciato sotto al mezzo agricolo. Sul posto era atterrato anche l'elisoccorso di Bologna. Oltre ai Carabinieri sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Medicina del Lavoro.