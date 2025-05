Schianto tra una moto e un'auto a Carpi: perde la vita un motociclista

Tragedia oggi intorno alle 13 in via Cavata a Carpi. All'altezza dell'incrocio con via Tre Ponti si sono scontrate un'auto, una Fiat 500 alla cui guida si trovava una donna, e una moto di grossa cilindrata. Nell'impatto il motociclista è stato sbalzato a terra e ha perso la vita, solo lievi ferite per la conducente della 500 sotto choc per il dramma che si è compiuto. Sul posto la polizia locale, due ambulanze del 118 e l'elisoccorso. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimare il conducente della moto.

La strada è stata chiusa al traffico, la polizia locale delle Terre d'Argine indaga sulla dinamica dell'incidente assumendo le testimonianze dei presenti. Ancora non si conosce l'identità della vittima.