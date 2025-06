Serramazzoni: si ribalta il trattore, muore a 42 anni

Tragedia a Montagnana di Serramazzoni. I vigili del fuoco di Sassuolo è intervenuta alle 17 a Montagnana per un trattore capovolto sotto il quale è rimasto incastrato il conducente. Purtroppo per l'uomo di 42 anni non c'è stato nulla da fare per poterlo salvare. Sul posto 118 e carabinieri per quanto di competenza.



Redazione Pressa La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec... Continua