Venerdì i carabinieri di Sassuolo hanno rintracciato e arrestato un 29enne di origini brasiliane, colpito da ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria modenese, per l’espiazione di una pena residuale di 1 anno e 9 mesi di reclusione per i reati di violenza sessuale e lesioni personali aggravate.
L’episodio per cui è condanna risale al febbraio del 2023, quando l’indagato era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, per aver aggredito a scopo sessuale una giovane donna intenta a fare jogging lungo il percorso “Sole” a Vignola. La donna si era difesa con forza e l’uomo era stato rintracciato dai militari il giorno dopo con alcuni graffi sul corpo, causati dalla stessa vittima che si era energicamente opposta al delitto. Dopo le attività di rito, l’arrestato è stato portato in carcere a Modena, dove sconterà la pena residua.
Tentato stupro sul percorso Sole a Vignola, arrestato 29enne brasiliano
La donna si era difesa con forza e l’uomo era stato rintracciato dai militari il giorno dopo con alcuni graffi sul corpo
Venerdì i carabinieri di Sassuolo hanno rintracciato e arrestato un 29enne di origini brasiliane, colpito da ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria modenese, per l’espiazione di una pena residuale di 1 anno e 9 mesi di reclusione per i reati di violenza sessuale e lesioni personali aggravate.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Droga, porto abusivo di armi e guida in stato di ebbrezza: il venerdì sera a Vignola dai controlli dei carabinieri
Modena, schianto in tangenziale: ragazza di 25 anni muore carbonizzata nell’auto
Modena, questore chiude esercizio pubblico in zona Novi Sad
Vignola, la Procura: 'Lo stupro di metà giugno? Totalmente infondato'
Schianto in tangenziale a Modena costato la vita ad Aurora: è morto anche il 27 enne Alex MartinelliArticoli Recenti
Spray urticante al centro commerciale: soccorsi alcuni clienti
Modena, polizia a cavallo: arresti ed espulsioni
Modena, Nas sospendono attività in un centro estetico del centro
Serramazzoni, scontro tra due auto, due feriti, per ore disagi alla circolazione