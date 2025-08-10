Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Tentato stupro sul percorso Sole a Vignola, arrestato 29enne brasiliano

La donna si era difesa con forza e l’uomo era stato rintracciato dai militari il giorno dopo con alcuni graffi sul corpo

Venerdì i carabinieri di Sassuolo hanno rintracciato e arrestato un 29enne di origini brasiliane, colpito da ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria modenese, per l’espiazione di una pena residuale di 1 anno e 9 mesi di reclusione per i reati di violenza sessuale e lesioni personali aggravate.
L’episodio per cui è condanna risale al febbraio del 2023, quando l’indagato era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, per aver aggredito a scopo sessuale una giovane donna intenta a fare jogging lungo il percorso “Sole” a Vignola. La donna si era difesa con forza e l’uomo era stato rintracciato dai militari il giorno dopo con alcuni graffi sul corpo, causati dalla stessa vittima che si era energicamente opposta al delitto. Dopo le attività di rito, l’arrestato è stato portato in carcere a Modena, dove sconterà la pena residua.

