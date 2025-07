Tragedia a Castelnuovo Rangone: donna di 78 anni travolta e uccisa da un furgone in pieno centro

Un grave incidente si è verificato nella mattinata di oggi in Piazza Brodolini, nel centro del capoluogo di Castelnuovo Rangone. Una donna di 78 anni ha perso la vita dopo essere stata travolta da un furgone. Inutili i tentativi di soccorso: per l’anziana non c’è stato nulla da fare.

L’allarme è scattato poco dopo le 9:00, quando numerosi passanti hanno assistito alla scena e allertato immediatamente i soccorsi. Sul posto è intervenuta un’automedica, attivata tramite la centrale operativa del 112 di Modena, ma i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Non è stato inviato alcun mezzo di elisoccorso né ambulanza, a conferma della gravità immediata delle condizioni della donna.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, la donna stava attraversando la strada nei pressi della piazza quando è stata investita da un mezzo commerciale. Non è ancora chiaro se si trovasse sulle strisce pedonali. Il conducente del furgone si è immediatamente fermato per prestare soccorso ed è stato ascoltato dagli agenti per chiarire la dinamica dell’incidente.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Modena, che hanno effettuato i rilievi necessari e avviato un’indagine per accertare eventuali responsabilità. L’area è rimasta parzialmente transennata per consentire le operazioni.

La vittima, molto conosciuta in paese, viveva a pochi passi dal luogo dell'incidente.