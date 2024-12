Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I fatti risalgono all'una della notte del primo novembre scorso, quando in Viale Martiri della Libertà un gruppo di cinque giovani, dopo aver avvicinato con un pretesto un uomo che faceva rientro a casa dopo il turno, lo hanno aggredito per sottrargli portafogli e telefono cellulare e frugando all'interno delle tasche. L'uomo si era opposto scatenando la furia del branco. I giovani lo hanno scaraventato a terra per poi colpirlo con calci, pugni e col sellino di una bicicletta, riuscendo a sottrargli il telefono cellulare le chiavi di casa e della macchina. La vittima della violenta aggressione venne trasportato al Policlinico dei Policlinico di Modena riportando trauma cranico facciale policontusivo da percosse nonché la frattura della mandibola, D subito scattarono le indagini per la raccolta degli elementi di prova che hanno di individuare due ventenni e formulare le accuse a loro carico. Sono in corso approfondimenti per risalire ad esatta e identificazione degli altri tre complici.