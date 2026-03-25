Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

A Bastiglia arriva la fibra ottica

A Bastiglia arriva la fibra ottica

Gli interventi previsti inizieranno a breve in circa cinquanta strade e piazze della città, corrispondenti alla totalità del territorio comunale

2 minuti di lettura

FiberCop ha avviato, in sinergia con l’Amministrazione comunale, i lavori di potenziamento della rete internet in fibra ottica fino alle abitazioni a Bastiglia. Il progetto, interamente finanziato da FiberCop, prevede la realizzazione di una nuova rete a banda ultralarga che raggiunge una velocità fino a 2,5 Gigabit al secondo, e nei prossimi mesi arriverà fino a 10 Gigabit al secondo.


Grazie alla fibra ottica di FiberCop, il territorio di Bastiglia avrà un’infrastruttura che consentirà di accelerare i processi di digitalizzazione di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, consentendo la fruizione di servizi innovativi, quali lo streaming in 4K, lo smart working, la telemedicina e i servizi digitali come, ad esempio, la gestione del traffico, dell’illuminazione pubblica e il monitoraggio ambientale. Inoltre, la fibra ottica contribuirà ad aiutare l’ambiente grazie alla riduzione delle emissioni di CO2.


'I riconoscimenti ottenuti dal nostro Comune con il Premio Agenda Digitale della Regione Emilia-Romagna - dichiara il sindaco Francesca Silvestri - confermano che Bastiglia sta seguendo con continuità la strada della trasformazione digitale. La nostra rete in fibra ha già garantito una buona qualità di connessione, ma questo nuovo intervento ad opera di FiberCop ci permette di compiere un ulteriore passo avanti, raggiungendo anche le zone che finora non erano coperte.

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Il potenziamento offrirà a famiglie, imprese e servizi pubblici una connettività più veloce e stabile, utile per smart working, telemedicina e innovazione nei servizi comunali'.


'FiberCop continua a investire nella trasformazione digitale del Paese, promuovendo l’adozione della fibra ottica e facilitando l’accesso a servizi avanzati in tutto il territorio – dichiara Gianni Crocetti, Responsabile Operations Area Nord Est di FiberCop -. La disponibilità di un’infrastruttura in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori attraverso connessioni stabili e veloci permetterà di sostenere le imprese nello sviluppo del loro business e di migliorare la qualità della vita dei cittadini, contribuendo alla crescita dell’economia locale'.


Gli interventi previsti inizieranno a breve in circa cinquanta strade e piazze della città, corrispondenti alla totalità del territorio comunale. Per la realizzazione della rete saranno utilizzate, laddove possibile, infrastrutture già esistenti, mentre i nuovi scavi, ove necessari, saranno realizzati adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale, con interventi sulla sede stradale di circa 10-15 centimetri. FiberCop opererà per limitare l’impatto sulla viabilità e procedere speditamente nella realizzazione della nuova rete. I cittadini potranno verificare la copertura del servizio presso il proprio operatore telefonico e richiederne l’attivazione per beneficiare fin da subito delle prestazioni della nuova rete.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Bastiglia, gli uffici comunali tornano in Piazza Repubblica: al via trasloco dai container

Bastiglia, gli uffici comunali tornano in Piazza Repubblica: al via trasloco dai container

Eccidio di Navicello, 81 anni fa l’uccisione di 10 partigiani da parte dei nazifascisti

Eccidio di Navicello, 81 anni fa l’uccisione di 10 partigiani da parte dei nazifascisti

Farmacie nel mirino di ladri e rapinatori: Federfarma incontra il Prefetto Triolo

Farmacie nel mirino di ladri e rapinatori: Federfarma incontra il Prefetto Triolo

Bastiglia, ordigno bellico nel Naviglio: fatto brillare

Bastiglia, ordigno bellico nel Naviglio: fatto brillare

Scandalo Fondazione di Modena, da Sassuolo a Nonantola: Forza Italia chiede chiarezza ovunque

Scandalo Fondazione di Modena, da Sassuolo a Nonantola: Forza Italia chiede chiarezza ovunque

Articoli più Letti Vignola: compie razzia in dieci garage, arrestato dai carabinieri

Vignola: compie razzia in dieci garage, arrestato dai carabinieri

Vignola: spacciavano cocaina al parco, arrestati due giovani

Vignola: spacciavano cocaina al parco, arrestati due giovani

Sassuolo, demolizione palazzaccio: ok agli espropri

Sassuolo, demolizione palazzaccio: ok agli espropri

Maranello, tre lupi avvistati in pieno centro

Maranello, tre lupi avvistati in pieno centro

Articoli Recenti Rifiuti, anche Castelfranco arrivano i cassonetti apribili con la nuova Carta Smeraldo

Rifiuti, anche Castelfranco arrivano i cassonetti apribili con la nuova Carta Smeraldo

Modena, Muzzarelli tende la mano a Mezzetti: il sindaco parteciperà al prossimo incontro di 'Moltiplica'

Modena, Muzzarelli tende la mano a Mezzetti: il sindaco parteciperà al prossimo incontro di 'Moltiplica'

Carpi, lo Sporting Club si allarga e aumenta soci e servizi

Carpi, lo Sporting Club si allarga e aumenta soci e servizi

Carpi, Antenna Iliad in piazzale Don Venturelli: il Comune chiederà al gestore lo spostamento

Carpi, Antenna Iliad in piazzale Don Venturelli: il Comune chiederà al gestore lo spostamento