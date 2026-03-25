A Bastiglia arriva la fibra ottica

FiberCop ha avviato, in sinergia con l’Amministrazione comunale, i lavori di potenziamento della rete internet in fibra ottica fino alle abitazioni a Bastiglia. Il progetto, interamente finanziato da FiberCop, prevede la realizzazione di una nuova rete a banda ultralarga che raggiunge una velocità fino a 2,5 Gigabit al secondo, e nei prossimi mesi arriverà fino a 10 Gigabit al secondo.





Grazie alla fibra ottica di FiberCop, il territorio di Bastiglia avrà un’infrastruttura che consentirà di accelerare i processi di digitalizzazione di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, consentendo la fruizione di servizi innovativi, quali lo streaming in 4K, lo smart working, la telemedicina e i servizi digitali come, ad esempio, la gestione del traffico, dell’illuminazione pubblica e il monitoraggio ambientale. Inoltre, la fibra ottica contribuirà ad aiutare l’ambiente grazie alla riduzione delle emissioni di CO2.





'I riconoscimenti ottenuti dal nostro Comune con il Premio Agenda Digitale della Regione Emilia-Romagna - dichiara il sindaco Francesca Silvestri - confermano che Bastiglia sta seguendo con continuità la strada della trasformazione digitale. La nostra rete in fibra ha già garantito una buona qualità di connessione, ma questo nuovo intervento ad opera di FiberCop ci permette di compiere un ulteriore passo avanti, raggiungendo anche le zone che finora non erano coperte.

Il potenziamento offrirà a famiglie, imprese e servizi pubblici una connettività più veloce e stabile, utile per smart working, telemedicina e innovazione nei servizi comunali'.





'FiberCop continua a investire nella trasformazione digitale del Paese, promuovendo l’adozione della fibra ottica e facilitando l’accesso a servizi avanzati in tutto il territorio – dichiara Gianni Crocetti, Responsabile Operations Area Nord Est di FiberCop -. La disponibilità di un’infrastruttura in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori attraverso connessioni stabili e veloci permetterà di sostenere le imprese nello sviluppo del loro business e di migliorare la qualità della vita dei cittadini, contribuendo alla crescita dell’economia locale'.





Gli interventi previsti inizieranno a breve in circa cinquanta strade e piazze della città, corrispondenti alla totalità del territorio comunale. Per la realizzazione della rete saranno utilizzate, laddove possibile, infrastrutture già esistenti, mentre i nuovi scavi, ove necessari, saranno realizzati adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale, con interventi sulla sede stradale di circa 10-15 centimetri. FiberCop opererà per limitare l’impatto sulla viabilità e procedere speditamente nella realizzazione della nuova rete. I cittadini potranno verificare la copertura del servizio presso il proprio operatore telefonico e richiederne l’attivazione per beneficiare fin da subito delle prestazioni della nuova rete.