Cade nel dirupo e si rompe una gamba: recuperato dal Soccorso Speleo Alpino Fluviale

Poco dopo le 19 la squadra vigili del fuoco di Pavullo con il supporto del mezzo di soccorso Speleo Alpino Fluviale dal Comando di Modena è intervenuta in località Varana di Serramazzoni per soccorrere un pedone caduto dal ciglio stradale per alcuni metri. L'intervento si è svolto con la sinergia del personale Vigile del Fuoco, del Soccorso Alpino e della Croce Rossa. L'uomo recuperato ha riportato alcune ferite e la probabile frattura di una gamba e non è in pericolo di vita.



