Caso di arbovirosi a Vignola: al via la disinfestazione

L’area interessata dall’intervento di disinfestazione è quella compresa in un raggio di 100 metri dal punto dove si è manifestato il caso di sospetto contagio, che comprende:
Via Tavoni – dal civico n. 1 al civico 15 (ambo i lati) comprese le aree verdi pubbliche
Via Portello – dalla rotatoria all’incrocio con Via Cantelli (ambo i lati)
Via Portello – dalla rotatoria al parcheggio della Piscina (ambo i lati) comprese le aree verdi della Piscina comunale
VIA Cantelli – per intero
Tutte le aree che si attestano sulla Rotatoria Via N. Tavoni/ Viale V.
I trattamenti verranno eseguiti dalle 22 di oggi, domani e venerdì, nelle aree private. All’alba, invece, nei giorni 28, 29, 30 agosto verranno eseguiti quelli nelle aree pubbliche.
Si raccomanda a chi abita nelle zone interessate di chiudere le finestre anche durante le ore notturne. Dalle 22 di oggi alle 13 del 30 agosto vige il divieto di accesso alle aree verdi pubbliche interessate dal trattamento.
Le precauzioni da adottare: durante il trattamento restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria; non azionare i condizionatori per le 8 ore successive all’intervento; tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica; prima del trattamento raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica in modo ermetico.
Infine, una volta eseguiti i trattamenti, si raccomanda di: rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state irrorate con prodotti insetticidi, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell'uso; procedere, con uso di guanti, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno che siano stati esposti al trattamento; in caso