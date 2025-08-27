Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Caso di arbovirosi a Vignola: al via la disinfestazione

Caso di arbovirosi a Vignola: al via la disinfestazione

L’area interessata dall’intervento di disinfestazione è quella compresa in un raggio di 100 metri dal punto dove si è manifestato il caso di sospetto contagio

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Estate modenese, Sant’Agostino una piazza per la cultura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
Già da questa sera (22 di mercoledì 27 agosto) inizieranno i trattamenti disinfestanti, previsti dalla Regione, per un sospetto caso di arbovirosi (malattie trasmesse dalle zanzare) verificatosi a Vignola, nella zona del Portello. La segnalazione è arrivata al Comune dall’Ausl: si tratta per il momento solo di un caso sospetto e non ancora accertato, ma nell’attesa di ulteriori verifiche, come prescritto dalla legge, gli uffici comunali hanno attivato le azioni previste in questi casi: ovvero trattamenti adulticidi effettuati alle prime luci dell’alba in aree pubbliche per tre giorni consecutivi; trattamenti adulticidi, larvicidi e rimozione dei focolai in aree private; e contestuale ripetizione del trattamento larvicida nei tombini pubblici.
 

L’area interessata dall’intervento di disinfestazione è quella compresa in un raggio di 100 metri dal punto dove si è manifestato il caso di sospetto contagio, che comprende:
Via Tavoni – dal civico n. 1 al civico 15 (ambo i lati) comprese le aree verdi pubbliche
Via Portello – dalla rotatoria all’incrocio con Via Cantelli (ambo i lati)
Via Portello – dalla rotatoria al parcheggio della Piscina (ambo i lati) comprese le aree verdi della Piscina comunale
VIA Cantelli – per intero
Tutte le aree che si attestano sulla Rotatoria Via N. Tavoni/ Viale V.
Veneto/ Via Libertà/ Via Portello
 

I trattamenti verranno eseguiti dalle 22 di oggi, domani e venerdì, nelle aree private. All’alba, invece, nei giorni 28, 29, 30 agosto verranno eseguiti quelli nelle aree pubbliche.
Si raccomanda a chi abita nelle zone interessate di chiudere le finestre anche durante le ore notturne. Dalle 22 di oggi alle 13 del 30 agosto vige il divieto di accesso alle aree verdi pubbliche interessate dal trattamento.
Le precauzioni da adottare: durante il trattamento restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria; non azionare i condizionatori per le 8 ore successive all’intervento; tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica; prima del trattamento raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica in modo ermetico.
 

Infine, una volta eseguiti i trattamenti, si raccomanda di: rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state irrorate con prodotti insetticidi, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell'uso; procedere, con uso di guanti, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno che siano stati esposti al trattamento; in caso
di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Vignola, si schianta con un furgone: muore motociclista 21enne

Vignola, si schianta con un furgone: muore motociclista 21enne

Vignola, caso di arbovirosi in zona Brodano: parte la disinfestazione

Vignola, caso di arbovirosi in zona Brodano: parte la disinfestazione

Tentato stupro sul percorso Sole a Vignola, arrestato 29enne brasiliano

Tentato stupro sul percorso Sole a Vignola, arrestato 29enne brasiliano

Castelvetro: straniero irregolare con precedenti rintracciato in stazione, sarà espulso

Castelvetro: straniero irregolare con precedenti rintracciato in stazione, sarà espulso

Droga, porto abusivo di armi e guida in stato di ebbrezza: il venerdì sera a Vignola dai controlli dei carabinieri

Droga, porto abusivo di armi e guida in stato di ebbrezza: il venerdì sera a Vignola dai controlli dei carabinieri

Vignola, furto di una bicicletta elettrica: albanese denunciato per ricettazione

Vignola, furto di una bicicletta elettrica: albanese denunciato per ricettazione

Spazio ADV dedicata a Sciacca dentisti
Articoli più Letti Focolaio di Chikungunya a Carpi, ora si passa addirittura a disinfestazione porta a porta

Focolaio di Chikungunya a Carpi, ora si passa addirittura a disinfestazione porta a porta

'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'

'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'

Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni

Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni

Lama Mocogno: chiude da lunedì la SP28

Lama Mocogno: chiude da lunedì la SP28

Articoli Recenti San Cesario, abbandono illecito di rifiuti nel parco della Memoria: indagato titolare ditta edile

San Cesario, abbandono illecito di rifiuti nel parco della Memoria: indagato titolare ditta edile

Mirandola, il Municipio rivede la luce: smontata la gru della ricostruzione

Mirandola, il Municipio rivede la luce: smontata la gru della ricostruzione

Sassuolo, furti al cimitero: 14 croci rubate ad agosto. Il Comune annuncia nuove telecamere, la Lega attacca

Sassuolo, furti al cimitero: 14 croci rubate ad agosto. Il Comune annuncia nuove telecamere, la Lega attacca

Formigine, 23enne marocchino sorpreso con la droga nascosta nell'auto, arrestato

Formigine, 23enne marocchino sorpreso con la droga nascosta nell'auto, arrestato