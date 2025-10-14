Castelvetro festeggia i 100 anni di Giovannina Colombini

Un’altra centenaria a Castelvetro. A celebrare il traguardo del secolo di vita questa volta è stata Giovannina Colombini, festeggiata da familiari e amici nella sua casa a due passi dal capoluogo. Come sempre, nell’occasione c’è stata anche la visita del sindaco Federico Poppi che ha consegnato alla festeggiata una pergamena di felicitazioni a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità castelvetrese.

Giovannina è nata il 13 ottobre 1925 a Castelvetro, dove ha sempre vissuto e lavorato. Oltre alla mansione di casalinga, infatti, ha praticamente sempre lavorato con gli animali: per diversi anni all’ex-Centro selvaggina di Castelvetro e, a casa propria, con il suo famoso allevamento di conigli. Il marito, Viterbo Cassanelli, venuto a mancare nel 1982, era noto per essere stato il primo spazzino comunale di Castelvetro.

Il segreto della longevità di Giovannina? Non si sa, ma chi l’ha conosciuta bene sostiene che lei nella sua vita ha sempre lavorato molto e mangiato poco.

