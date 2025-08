Castelvetro, Luce Manni festeggia 100 anni

Grande festa a Castelvetro in casa di Lucia - per tutti “Luce” - Manni che ha raggiunto il traguardo dei 100 anni. Numerosi gli amici e i parenti presenti e non ha voluto mancare nemmeno il sindaco di Castelvetro, Federico Poppi, che ha consegnato alla festeggiata una pergamena di felicitazioni a nome dell’Amministrazione comunale.

Nata il 29 luglio 1925 a Fogliano di Maranello, vive a Castelvetro dal settembre 1945, quando si sposò con il castelvetrese Pietro Simonini. Tempi duri, con la guerra finita da pochi mesi e Luce ricorda ancora “la miseria” di quel periodo, dove bisognava davvero rimboccarsi le maniche. Cosa che, peraltro, lei ha fatto tutta la vita facendo, oltre alla casalinga, diversi altri mestieri, compresa la gestione del distributore storico di benzina a Castelvetro. Ma la cosa che Luce ricorda più di tutti come costante della sua vita è il grande amore che l’ha unita al marito (morto vent’anni fa), il principale ingrediente della sua ricetta di longevità.