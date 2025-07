Controlli sul gioco d'azzardo legale: multe, sospensioni e segnalazioni

Sanzioni penali superiori ai 13.000 euro, multe amministrative per 8.500 euro e la sospensione immediata di un’attività commerciale: è questo l’esito dei controlli straordinari condotti il 10 e 11 luglio nei comuni di Sassuolo, Formigine e Vignola dai Carabinieri della Compagnia di Sassuolo, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro Carabinieri di Modena.

I militari hanno ispezionato sette esercizi attivi nel settore del gioco e delle scommesse, rilevando diverse irregolarità in materia giuslavoristica e di sicurezza. Tra i casi più gravi, quello di un locale situato in zona Stazione a Sassuolo: il titolare, 42 anni, è stato sanzionato e il suo esercizio sospeso.

Durante l’operazione sono state identificate 57 persone, di cui 19 con precedenti penali o di polizia. Tra queste, un pensionato 78enne è stato segnalato ai servizi sociali come potenzialmente a rischio ludopatia, alla luce del suo comportamento e della situazione economica familiare.

I controlli si inseriscono nella campagna dell’Arma contro il Gioco d’Azzardo Patologico (G.A.P.), con l’obiettivo di contrastare le dipendenze e tutelare le fasce più fragili della popolazione. Un’azione capillare che unisce legalità e attenzione sociale.

