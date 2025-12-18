Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Enrico Diacci è il nuovo Presidente dell’Unione delle Terre d’Argine

'Come sindaci lavoriamo in modo coeso e in piena sintonia, con l’obiettivo di raggiungere traguardi ambiziosi per le nostre comunità'

Ieri sera, durante la seduta del Consiglio, si è tenuto il passaggio di consegne alla presidenza dell’Unione delle Terre d’Argine. Lo statuto dell’Ente stabilisce infatti che a turno, i sindaci dei quattro Comuni, svolgano il ruolo di Presidente alternandosi ogni 18 mesi. Daniela Tebasti ha concluso il proprio mandato, lasciando l’incarico a Enrico Diacci, che assume ufficialmente dal 19 dicembre la guida dell’Unione. Il cambio di presidenza rappresenta un momento di continuità istituzionale e di rinnovato impegno per i Comuni dell’Unione, con l’obiettivo di proseguire il lavoro svolto e affrontare le sfide future del territorio in modo condiviso secondo il programma di governo dell’Unione 2024-2029. 

'Un ringraziamento va agli Amministratori, a tutto il personale e alle realtà locali per la collaborazione dimostrata durante questi mesi alla presidenza dell’Unione - ha commentato Daniela Tebasti - In questo periodo abbiamo lavorato con impegno per rafforzare la struttura dell’Ente, a partire dall’inserimento di nuove professionalità e dalla riorganizzazione degli strumenti comuni. Un percorso che ha contribuito a dare all’Unione un assetto più attuale ed efficiente, in grado di affrontare le sfide di oggi e dei prossimi anni'.

'Porteremo avanti con concretezza il concetto di Città intercomunale, puntando su innovazione e condivisione - aggiunge Enrico Diacci -. Come sindaci lavoriamo in modo coeso e in piena sintonia, con l’obiettivo di raggiungere traguardi ambiziosi per le nostre comunità. L’Unione continuerà a rafforzare il proprio ruolo, garantendo servizi sempre più vicini alle persone e promuovendo politiche condivise nei settori dell’educazione, della digitalizzazione dei servizi, del sociale e della sicurezza'.

