Esce di strada nel mantovano: muore 82enne di Maranello

Tragedia ieri pomeriggio a Torricella, frazione di Motteggiana nel mantovano. Un uomo di 82 anni, Ermanno Clò, originario di Maranello, ha perso il controllo della sua Fiat Panda uscendo di strada e precipitando nella scarpata sottostante. Sul luogo dell’incidente sono giunti subito un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Suzzara e una squadra dei Vigili del Fuoco di Suzzara è intervenuta per estrarre l’uomo dall’abitacolo. Per il pensionato non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul luogo dell’incidente.



