Formigine, sequestrato veicolo senza assicurazione
Confisca del mezzo e revoca della patente per un conducente recidivo
Alla luce della recidiva, gli agenti hanno proceduto alla contestazione della violazione, al sequestro amministrativo e alla definitiva confisca del veicolo. Contestualmente, al conducente, in qualità di custode del mezzo, è stata ritirata e revocata la patente di guida.
