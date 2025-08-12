Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Formigine, sequestrato veicolo senza assicurazione

Confisca del mezzo e revoca della patente per un conducente recidivo

La Polizia Locale di Formigine, nel corso di un servizio di controllo effettuato alle prime luci dell’alba, ha intercettato un conducente alla guida di un veicolo privo della prescritta copertura assicurativa. Gli accertamenti successivi hanno permesso di appurare che la persona era già stata sanzionata in passato per la stessa violazione.
Alla luce della recidiva, gli agenti hanno proceduto alla contestazione della violazione, al sequestro amministrativo e alla definitiva confisca del veicolo. Contestualmente, al conducente, in qualità di custode del mezzo, è stata ritirata e revocata la patente di guida.
