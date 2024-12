Maranello, riqualificata la ciclabile verso Pozza

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L’intervento ha visto la completa riasfaltatura della pista ciclabile nel tratto compreso tra Via Obici e Via Fonda, il rinnovo della segnaletica, la rimozione di 23 vecchi lampioni e l’installazione di 61 nuovi pali con illuminazione a led, collegati ad una nuova linea di alimentazione.Nonostante i punti luce siano quasi triplicati nel numero, offrendo una migliore visibilità, l’impianto e le lampade di ultima generazione installati consentiranno di ridurre i consumi energetici e di risparmiare circa 3mila euro all’anno di risorse pubbliche.L’intervento sulla pubblica illuminazione, costato 90mila euro, è stato totalmente finanziato con fondi intercettati dal PNRR. Una somma alla quale l’Amministrazione comunale, dopo essersi aggiudicata il contributo, ha aggiunto altri 52mila euro per la riqualificazione della pista ciclopedonale, il rinnovo dell’asfalto e della segnaletica.

'Questa riqualificazione faceva parte del nostro programma - spiega Chiara Ferrari, assessore ai Lavori pubblici -: quel tratto di ciclopedonale è molto utilizzato, anche di sera, e dai cittadini ci era giunta la richiesta per una sistemazione. Durante gli incontri di quartiere, lo scorso inverno, ci eravamo impegnati a rispondere a questa esigenza, e abbiamo mantenuto la promessa'.

'Il doppio intervento sugli asfalti e sulla pubblica illuminazione - aggiunge il sindaco, Luigi Zironi - dà continuità alle tante azioni messe in campo negli ultimi anni a favore della sicurezza stradale, della mobilità sostenibile e dell’efficientamento energetico. Per noi sono temi prioritari, sui quali continueremo a lavorare anche in futuro per migliorare la qualità della vita nel nostro territorio'.