Mirandola, cucciola di pastore tedesco smarrita salvata dalla polizia locale

Lunedì l’Unità Cinofila della Polizia Locale di Mirandola è intervenuta a seguito della segnalazione di una cucciola di pastore tedesco avvistata mentre vagava in evidente stato di smarrimento in una zona periferica del territorio comunale, in via Bosco. Giunti sul posto, gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’animale, adottando tutte le precauzioni necessarie per garantirne l’incolumità e ridurne lo stato di agitazione. La cucciola, visibilmente impaurita ma in buone condizioni generali, è stata quindi recuperata e trasportata presso il Comando della Polizia Locale per gli accertamenti di rito. Presso il Comando sono state avviate le verifiche per l’identificazione dell’animale, attraverso il controllo del microchip e gli ulteriori accertamenti previsti dalla normativa vigente. Le operazioni hanno consentito di risalire al proprietario, residente nella provincia di Reggio Emilia.





Contattato dagli operatori, il proprietario ha tuttavia comunicato l’impossibilità di riaccogliere la cucciola 'per sopraggiunti impedimenti personali', riferendo di averla precedentemente affidata a terzi in vista di una possibile adozione. L’Unità Cinofila, in collaborazione con il personale del Comando, si è quindi attivata per individuare una soluzione alternativa, individuando in tempi brevissimi una nuova sistemazione adeguata e sicura per l’animale, nel pieno rispetto delle procedure previste.

L’intervento si è concluso positivamente con il recupero della cucciola, l’identificazione del proprietario originario e il successivo affidamento a una nuova famiglia, garantendo il benessere e la sicurezza dell’animale.

'L’episodio – sottolinea l’assessore alla Sicurezza Marco Donnarumma - conferma l’importanza del presidio sul territorio e dell’attività svolta dalla Polizia Locale anche in materia di tutela degli animali, a servizio della comunità'-