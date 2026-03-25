Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Mirandola, cucciola di pastore tedesco smarrita salvata dalla polizia locale

Mirandola, cucciola di pastore tedesco smarrita salvata dalla polizia locale

Contattato dagli operatori, il proprietario ha comunicato l’impossibilità di riaccogliere la cucciola 'per sopraggiunti impedimenti personali'

2 minuti di lettura

Lunedì l’Unità Cinofila della Polizia Locale di Mirandola è intervenuta a seguito della segnalazione di una cucciola di pastore tedesco avvistata mentre vagava in evidente stato di smarrimento in una zona periferica del territorio comunale, in via Bosco. Giunti sul posto, gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’animale, adottando tutte le precauzioni necessarie per garantirne l’incolumità e ridurne lo stato di agitazione. La cucciola, visibilmente impaurita ma in buone condizioni generali, è stata quindi recuperata e trasportata presso il Comando della Polizia Locale per gli accertamenti di rito. Presso il Comando sono state avviate le verifiche per l’identificazione dell’animale, attraverso il controllo del microchip e gli ulteriori accertamenti previsti dalla normativa vigente. Le operazioni hanno consentito di risalire al proprietario, residente nella provincia di Reggio Emilia.


Contattato dagli operatori, il proprietario ha tuttavia comunicato l’impossibilità di riaccogliere la cucciola 'per sopraggiunti impedimenti personali', riferendo di averla precedentemente affidata a terzi in vista di una possibile adozione. L’Unità Cinofila, in collaborazione con il personale del Comando, si è quindi attivata per individuare una soluzione alternativa, individuando in tempi brevissimi una nuova sistemazione adeguata e sicura per l’animale, nel pieno rispetto delle procedure previste.

L’intervento si è concluso positivamente con il recupero della cucciola, l’identificazione del proprietario originario e il successivo affidamento a una nuova famiglia, garantendo il benessere e la sicurezza dell’animale.

'L’episodio – sottolinea l’assessore alla Sicurezza Marco Donnarumma - conferma l’importanza del presidio sul territorio e dell’attività svolta dalla Polizia Locale anche in materia di tutela degli animali, a servizio della comunità'-

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Referendum: il sì trionfa in 17 comuni modenesi, molti di centro sinistra

Referendum: il sì trionfa in 17 comuni modenesi, molti di centro sinistra

Mirandola, sospeso laboratorio tessile: 11 lavoratori in nero su 12, denunciato un cinese 56enne

Mirandola, sospeso laboratorio tessile: 11 lavoratori in nero su 12, denunciato un cinese 56enne

Mirandola vettura dell’ex compagno in fiamme e un anno di persecuzioni: arrestata una donna

Mirandola vettura dell’ex compagno in fiamme e un anno di persecuzioni: arrestata una donna

Mirandola ricorda il 120esimo della scomparsa di don Riccardo Adani

Mirandola ricorda il 120esimo della scomparsa di don Riccardo Adani

'Mirandola, maggioranza a traino Vannacci: ora la Budri deve spiegare'

'Mirandola, maggioranza a traino Vannacci: ora la Budri deve spiegare'

Giorgio Siena: 'Mirandola, satira sotto attacco: i vigili convocano cittadini per scoprire chi è Fico...'

Giorgio Siena: 'Mirandola, satira sotto attacco: i vigili convocano cittadini per scoprire chi è Fico...'

Articoli più Letti Vignola: compie razzia in dieci garage, arrestato dai carabinieri

Vignola: compie razzia in dieci garage, arrestato dai carabinieri

Vignola: spacciavano cocaina al parco, arrestati due giovani

Vignola: spacciavano cocaina al parco, arrestati due giovani

Sassuolo, demolizione palazzaccio: ok agli espropri

Sassuolo, demolizione palazzaccio: ok agli espropri

Castelvetro, schianto in moto: Gianni Flori muore a 16 anni

Castelvetro, schianto in moto: Gianni Flori muore a 16 anni

Articoli Recenti Castelfranco, la rissa si trasforma in uno scontro armato: due in carcere per lesioni e tentato omicidio

Castelfranco, la rissa si trasforma in uno scontro armato: due in carcere per lesioni e tentato omicidio

A Bastiglia arriva la fibra ottica

A Bastiglia arriva la fibra ottica

Rifiuti, anche Castelfranco arrivano i cassonetti apribili con la nuova Carta Smeraldo

Rifiuti, anche Castelfranco arrivano i cassonetti apribili con la nuova Carta Smeraldo

Bastiglia, gli uffici comunali tornano in Piazza Repubblica: al via trasloco dai container

Bastiglia, gli uffici comunali tornano in Piazza Repubblica: al via trasloco dai container