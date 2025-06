Mirandola, dieci nuovi agenti per il Commissariato

Il Comune di Mirandola annuncia oggi l'arrivo di dieci nuovi agenti di Polizia di Stato destinati al Commissariato di Pubblica Sicurezza cittadino. 'Questo importante risultato è frutto di un lavoro costante e di una proficua collaborazione tra istituzioni – afferma il sindaco Letizia Budri – Un ringraziamento particolare va al Sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, che durante la sua visita a Mirandola ha espresso un impegno preciso nei confronti del nostro territorio e che oggi, con i fatti, ha dato seguito a quelle parole. Ringraziamo inoltre il Ministro dell’Interno, il Capo della polizia, il prefetto Fabrizia Triolo e il questore Donatella Dosi per l’attenzione dimostrata. Il rafforzamento dell’organico del Commissariato rappresenta una risposta concreta alle esigenze dei cittadini e un segnale chiaro di vicinanza dello Stato alle comunità locali. L’Amministrazione Comunale conferma il proprio impegno nel sostenere tutte le forze dell’ordine, con investimenti in dotazioni, videosorveglianza e collaborazione istituzionale. L’obiettivo è continuare a garantire ai cittadini un territorio sicuro e presidiato, dove legalità e rispetto delle regole siano sempre al centro delle politiche pubbliche'.

