Mirandola, Platis (FI): 'Quattro ambulanze in avaria in due giorni, servono risposte'

'Ho letto con attenzione le ricostruzioni diffuse in queste ore da parte dell’Ausl ma, per amore di verità, ritengo necessario precisare alcuni elementi. Nella notte di lunedì un’ambulanza del 118 partita da Mirandola si è fermata, mentre il personale sanitario era diretto a Carpi con un paziente critico. La situazione ha imposto il cambio del mezzo che – la mattina successiva – si è nuovamente bloccato durante un trasporto urgente verso Baggiovara, con un paziente ancora più critico del precedente'. Lo afferma il vicecoordinatore regionale di Forza Italia, Antonio Platis.

'La terza ambulanza sostitutiva, nella giornata di ieri, ha addirittura preso fuoco, mentre la quarta è andata in avaria poche ore dopo. Si tratta di episodi ravvicinati che evidenziano una condizione di usura significativa del parco mezzi, tale da richiedere interventi strutturali e non più semplici correttivi. A volte - denuncia l'azzurro - vengono utilizzate ambulanza con 350.000 km. Apprezziamo che l’Ausl abbia riconosciuto pubblicamente la criticità, ma è altrettanto importante rendere noto quale sia il piano concreto di rinnovo dei mezzi, affinché i professionisti possano operare con strumenti adeguati e i pazienti possano contare su un servizio realmente sicuro ed efficiente, soprattutto in un settore delicato e vitale come l’emergenza-urgenza. Se tutto questo non bastasse il riscaldamento è ko e un'importante perdita d'acqua ha allegato corridoio e ambulatorio del PS' - chiude Platis.