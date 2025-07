Mirandola, Villa La Personala si amplia: nuova ala da 300 posti

Villa La Personala a Mirandola inaugura una nuova ala con la 'Sala dell'Incanto'. La caratteristica principale della nuova struttura sono le sue vetrate, completamente apribili, che eliminano ogni confine tra l'interno e l'esterno. Con una capacità di accogliere comodamente fino a 300 persone, la nuova ala è stata progettata per ospitare eventi di ogni tipo .

Dalle grandi cerimonie nuziali ai convegni aziendali, dalle feste private ai workshop. Per eventi che richiedono un supporto multimediale, la sala è dotata di un sistema di filodiffusione e di un videoproiettore con schermo a scomparsa. 'È stato un percorso impegnativo, ma abbiamo creduto fermamente in questo sogno e ora, vedere la nuova ala completata, è una grande soddisfazione' - ha commentato Angelica Ferri Personali, proprietaria di Villa La Personala.