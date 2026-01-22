Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, anziana derubata del cellulare: la polizia glielo riconsegna a casa

Modena, anziana derubata del cellulare: la polizia glielo riconsegna a casa

Due sconosciuti avevano approfittato di un attimo di distrazione della vittima impossessandosi del suo zaino appoggiato sul sedile dell'auto

1 minuto di lettura

Il 9 gennaio scorso la Polizia di Stato ha riconsegnato a una signora di 83 anni il proprio cellulare rubatole alcune settimane prima.

Il telefono era stato rinvenuto all’interno di un cassonetto per la raccolta del vetro in una via cittadina da una addetta alla pulizia ambientale, che lo aveva poi portato presso gli Uffici della Polizia Ferroviaria di Modena. Gli agenti hanno effettuato immediati accertamenti riuscendo a risalire all’anziana proprietaria del telefono, derubata da due sconosciuti che - con la tecnica della richiesta di informazioni – avevano approfittato di un attimo di distrazione della vittima impossessandosi del suo zaino, appoggiato sul sedile lato passeggero della sua autovettura.

La signora 83enne, residente in una località dell’appennino, ha però riferito ai poliziotti di non potersi recare presso gli uffici di Polizia poiché bloccata in casa dalla neve accumulatasi sulla strada di accesso all’abitazione. Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno perciò raggiunto la signora Roberta a casa e le hanno riconsegnato il telefono.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, aumentano gli infortuni sul lavoro: 13.668 da in 11 mesi

Modena, aumentano gli infortuni sul lavoro: 13.668 da in 11 mesi

Modena, servizio di noleggio monopattini: la gestione passa a Dott

Modena, servizio di noleggio monopattini: la gestione passa a Dott

Scandali Amo e Fondazione Modena: azzeramento dei vertici nel primo caso, tutti in sella nel secondo

Scandali Amo e Fondazione Modena: azzeramento dei vertici nel primo caso, tutti in sella nel secondo

Scandalo Fondazione Modena, quando nel 2023 il dg Benedetti si vantava di aver salvaguardato il patrimonio

Scandalo Fondazione Modena, quando nel 2023 il dg Benedetti si vantava di aver salvaguardato il patrimonio

Caso dehors a Modena, Fdi dà ragione a Zanca: ‘Numeri esponenziali di irregolari’

Caso dehors a Modena, Fdi dà ragione a Zanca: ‘Numeri esponenziali di irregolari’

Influenza, il picco è passato: a Modena raggiunti 19 casi ogni 1000 abitanti

Influenza, il picco è passato: a Modena raggiunti 19 casi ogni 1000 abitanti

Articoli più Letti Carpi, minaccia alla sicurezza pubblica, revocata la licenza a un negozio in Corso Cabassi

Carpi, minaccia alla sicurezza pubblica, revocata la licenza a un negozio in Corso Cabassi

Carpi, tegola per il Comune: Tribunale condanna a restituire il terreno della pista ciclabile di Cibeno Pile

Carpi, tegola per il Comune: Tribunale condanna a restituire il terreno della pista ciclabile di Cibeno Pile

Capodanno a Carpi, tutto pronto per l'evento da 77mila euro targato Imarts

Capodanno a Carpi, tutto pronto per l'evento da 77mila euro targato Imarts

Castelfranco, Capodanno di furti: colpo anche in pizzeria

Castelfranco, Capodanno di furti: colpo anche in pizzeria

Articoli Recenti Mirandola, è morto a 84 anni Giuseppe Franciosi

Mirandola, è morto a 84 anni Giuseppe Franciosi

Ospedale Mirandola, Anna Manduchi è la nuova responsabile della Direzione Sanitaria

Ospedale Mirandola, Anna Manduchi è la nuova responsabile della Direzione Sanitaria

Carpi, perde controllo dell’auto e sfonda la vetrina del supermercato

Carpi, perde controllo dell’auto e sfonda la vetrina del supermercato

Mirandola: la Polizia Locale celebra un anno da record

Mirandola: la Polizia Locale celebra un anno da record