Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Caso dehors a Modena, Fdi dà ragione a Zanca: ‘Numeri esponenziali di irregolari’

Caso dehors a Modena, Fdi dà ragione a Zanca: ‘Numeri esponenziali di irregolari’
Iscriviti al nostro canale YouTube!

L'operazione portata in porto dall'assessore Zanca è stata tutt'altro che neutra e ha intercettato le proteste di tanti esercenti

1 minuto di lettura

Nel 2025, su 220 strutture controllate sull’intero territorio comunale, 124 sono risultate difformi rispetto al Regolamento dell’occupazione di suolo pubblico. Questi i numeri dati ieri l'altro in Consiglio comunale a Modena dall'assessore Paolo Zanca. Numeri che hanno portato a un massivo intervento dell'amministrazione comunale che ha imposto norme stringenti a titolari di bar e ristoranti.

L'operazione portata in porto dall'assessore Zanca è stata tutt'altro che neutra e ha intercettato le proteste di tanti esercenti che hanno considerato l'approccio del Comune eccessivamente rigido, ma oggi trova il plauso da parte dell'opposizione con il capogruppo Fdi Negrini (video sopra).

'Rimaniamo perplessi sui numeri degli esercenti irregolari in città. Davanti a numeri esponenziali di dehors irregolari, evidentemente in città vi era un tacito modus operandi che permetteva di non fare verifiche. Bene quindi il percorso di reinserimento nella regolarità - ha detto Luca Negrini, capogruppo di Fdi -. È vero che durante il periodo del Covid le maglie si sono allargate ma, una volta conclusa l’emergenza, ci siamo ritrovati con numeri esponenziali di situazioni irregolari ormai consolidate'. Il consigliere ha parlato di 'passaggi ostruiti e spazi occupati stabilmente senza che nessuno intervenisse'. Pur riconoscendo che in centro un dehors rappresenta un’opportunità in più per i commercianti, il capogruppo ha evidenziato come serva un dialogo che permetta una reale coesistenza tra commercianti e residenti: 'Se è vero che il centro deve rimanere attivo e attrattivo, è altrettanto vero che, se lo svuotiamo dei residenti, ci troveremo di fronte allo stesso problema', ha concluso.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Influenza, il picco è passato: a Modena raggiunti 19 casi ogni 1000 abitanti

Influenza, il picco è passato: a Modena raggiunti 19 casi ogni 1000 abitanti

Week-end antifascista e Pro-pal a La Tenda

Week-end antifascista e Pro-pal a La Tenda

Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP: il 2026 si apre con grandi numeri

Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP: il 2026 si apre con grandi numeri

Modena, borse di studio in memoria dell'ingegner Gabriele Giacobazzi

Modena, borse di studio in memoria dell'ingegner Gabriele Giacobazzi

Orrore a Modena, tenta di stuprare impiegata dell'albergo: arrestato tunisino

Orrore a Modena, tenta di stuprare impiegata dell'albergo: arrestato tunisino

Modena, tentano furto di rame al cimitero di San Cataldo: messi in fuga

Modena, tentano furto di rame al cimitero di San Cataldo: messi in fuga

Articoli più Letti Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento

Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento

Modena, caro direttore è vero nel deserto di una opposizione non pervenuta, sono naif e controcorrente

Modena, caro direttore è vero nel deserto di una opposizione non pervenuta, sono naif e controcorrente

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Articoli Recenti Incontro sulla libertà di stampa a Carpi, la Lega stronca: 'Solito carrozzone della sinistra militante'

Incontro sulla libertà di stampa a Carpi, la Lega stronca: 'Solito carrozzone della sinistra militante'

Bologna città 30, il Tar annulla il piano del sindaco Lepore: vittoria di Fdi di Bignami

Bologna città 30, il Tar annulla il piano del sindaco Lepore: vittoria di Fdi di Bignami

Dehors abusivi a Modena, Zanca: 'Concluso percorso di regolarizzazione'

Dehors abusivi a Modena, Zanca: 'Concluso percorso di regolarizzazione'

'Sicurezza a Modena, limitarsi alla militarizzazione del territorio non serve'

'Sicurezza a Modena, limitarsi alla militarizzazione del territorio non serve'