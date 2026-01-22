Modena, aumentano gli infortuni sul lavoro: 13.668 da in 11 mesi

Aumentano anche a Modena gli infortuni sul lavoro. Diminuiscono le denunce per malattie professionali. Stabili gli infortuni mortali. Sono i dati che ci consegna l’Osservatorio Inca/Cgil regionale permanente sugli infortuni e sulle malattie professionali in Emilia Romagna per il periodo gennaio-novembre 2025.

A Modena nel periodo sopraindicato si sono verificati 13.668 gli infortuni (+1,8% rispetto ai 13.421 del gennaio-novembre 2024), 12 infortuni mortali (stesso numero del 2024) e 720 denunce di malattie professionali (-7,6% rispetto alle 779 del 2024).

'Questi dati non possono che preoccuparci – afferma Aurora Ferrari della segreteria Cgil Modena – sia per l’aumento degli infortuni denunciati, ma anche perché la diminuzione delle denunce di malattie professionale non è in sé un dato positivo e sarebbe necessario indagare più a fondo. Infatti potrebbe celare una difficoltà da parte dei lavoratori a denunciare, per il possibile conseguente demansionamento in azienda dovuto alle ridotte capacità lavorative. Nei nostri uffici si sono già verificate situazioni di questo genere'.

Sempre dall’Osservatorio regionale Inca/Cgil si evidenziano anche i dati per l’Emilia Romagna: 70.682 infortuni denunciati (+1% rispetto ai 70.009 del 2024); 87 denunce di infortunio con esito mortale (nel 2024 sono state 91) e 7.430 malattie professionali denunciate (+7,3% rispetto alle 6.922 del 2024).

I dati Inail 2025 attestano a livello nazionale che i morti sul lavoro sono stati 1.010, principalmente nei settori dell’edilizia, delle attività manifatturiere, trasporti e magazzinaggio. Riguardo agli infortuni mortali, il 73,3% dei casi è stato in occasione di lavoro, mentre il 26,7% è avvenuto in itinere.

'I dati nazionali e territoriali confermano che i provvedimenti adottati dal Governo continuano ad essere insufficienti a risolvere una piaga vergognosa ed indegna di un paese civile' - aggiunge la sindacalista Cgil.