Modena, servizio di noleggio monopattini: la gestione passa a Dott
Individuato tramite avviso pubblico l’operatore che fornirà il servizio di noleggio per i prossimi 3 anni
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Scandali Amo e Fondazione Modena: azzeramento dei vertici nel primo caso, tutti in sella nel secondo
Scandalo Fondazione Modena, quando nel 2023 il dg Benedetti si vantava di aver salvaguardato il patrimonio
Naviglio: a Bomporto porte vinciane chiuse, cresce la pressione verso Modena
Modena, lutto nella medicina: è morto a 69 anni il dottor Stefano Tondi
Nel 1985 la befana con la più grande nevicata che Modena ricordi
Ausl Modena e liste di attesa, spazio alle assicurazioni private: rinnovate le convenzioniArticoli Recenti
'Noi Reagiamo' un anno dopo: nel caos organizzativo trionfa l’Amministrazione
Giulia Andreoli e Lorenzo Menna vincono il premio Giacobazzi
Crans-Montana: Eleonora Palmieri, ferita nell'incendio di Capodanno, trasferita al Bufalini di Cesena
Intervento di bonifica ordigni bellici a Reggio Emilia