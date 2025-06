'Rifiuti, a Modena tornano i cassonetti, a Formigine distribuiscono sacchetti'

'Come al solito le minoranze sono relegate in un dimenticatoio istituzionale. Mi riferisco al sistema raccolta differenziata, distribuzione sacchetti e funzionalità del sistema complessivo che oggi l’amministrazione, sulla stampa, si erge a paladino delle modifiche al servizio Hera-Atersir dimenticando, almeno, il contributo delle minoranze. Siamo stati noi, dell’opposizione, a sollecitare le necessarie modifiche al sistema complessivo di raccolta e di funzionalità del sistema, dalle isole ecologiche alla distribuzione dei sacchetti, ma l’assessore Giorgia Lombardo intervenendo sulla stampa si appropria dei risultati cercando di accaparrarsi le simpatie dei cittadini'.

A parlare sono i capigruppo di Forza Italia Valerio Giacobazzi (nella foto) e di Formigine Futura Maurizio Prandi.



'Non lasciatevi ingannare, la nostra Amministrazione aveva addirittura respinto in Consiglio Comunale le nostre richieste facendo spallucce già a settembre dello scorso anno, guarda caso, come dichiarato, proprio quando il lavoro amministrativo dell’assessore è iniziato. Poi che risultato ha ottenuto l’assessore, a distanza di mesi che conquiste con il grande lavoro svolto? Solo la distribuzione dei sacchetti tutti i giorni mentre a Modena nello stesso periodo hanno ottenuto il reintegro dei cassonetti e cambiato il sistema di raccolta. Noi cittadini invece, a Formigine, con le tariffe più alte della provincia, dovremo recarci ancora presso le isole ecologiche con notevole perdita di tempo per le pratiche e augurarci che la tessera funzioni interfacciandosi con il sistema di lettura sul cassonetto o, in alternativa, tenerci i sacchetti in casa. Forse era vero risparmio verificare alternative al rifacimento del campo Bora invece di pianificare 800mila euro e risparmiare gnocco fritto in piazza solo per far baldoria accantonando i veri problemi del nostro Formigine'.