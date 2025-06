San Cesario: fumo denso da azienda ed aria irrespirabile, residenti in strada

Una densa nube di fumo ha avvolto nella notte l’area attorno alla Sibelco, azienda specializzata nella lavorazione di scarti e vetro, sollevando forte allarme tra i residenti. Sui socia, dalle prima ore del giorno, la testimonianza di diversi cittadini, che raccontano di aver vissuto ore di vera e propria emergenza sanitaria. Oltre le immagini anche video del fumo in uscita.



'Si sono alzate grandi nubi di fumo che oltre al grande spavento ci hanno costretti a fuggire, perché sia in casa che fuori era diventato impossibile respirare' -afferma una residente. 'Per l’ennesima volta chiedo alle autorità competenti cosa siamo costretti a respirare continuamente. Noi, come cittadini, pretendiamo la sicurezza per la nostra incolumità e salute’.



Secondo le ricostruzioni, le emissioni anomale si sarebbero sprigionate tra le 2 e le 4 del mattino. I residenti della zona circostante raccontano di essersi svegliati con l’aria densa, l’odore acre e una sensazione di bruciore alla gola. Molti di loro sono usciti dalle abitazioni nel cuore della notte.

I cittadini affermano di avere contattato direttamente i vigili del fuoco, anche se ad ora nessun riscontro ufficiale dalle autorità al momento è stato fornito. Ne abbiamo fatto richiesta.